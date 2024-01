Elena Adsuara saltó a la fama en la televisión española al participar en el reality de La Isla de las Tentaciones. La joven de Almassora, conocida como La Barbie de Castellón, de 25 años, es educadora infantil y se definía en el citado programa como una apasionada del mundo de la moda. Allí entró junto al que entonces era su novio desde hacía dos años, David Vaquero, pero en el transcurso del programa la pareja rompió. El motivo no fue otro que las continuas infidelidades y coqueteos de su ‘Ken’ en el reality.

Pues bien, el albaceteño, de 22 años, ha decidido regresar a LIDLT. En esta ocasión lo hace de la mano de su nueva novia, María Aguilar, a la que conoció en la edición anterior, cuando todavía era pareja de Elena Adsuara. Es por ello que una de las preguntas que más se hace la audiencia ahora es si la de Almassora verá el programa para seguir las evoluciones de su ex.

Fin al bloqueo

Una pista para sabe qué puede estar pasando por la cabeza de Elena la ha hecho pública su expareja David, quien concedió una entrevista por Instagram en el programa 'La isla de las tentaciones After Show' en Mitele Plus. Allí el albaceteño ha revelado que justo antes del estreno de la nueva edición, Elena le ha desbloqueado de Instagram, ya que tras la ruptura la Barbie de Castellón le bloqueó, pero que no se han vuelto a seguir en esta red social.

Asimismo, Elena todavía no se ha manifestado en las redes sociales sobre este asunto, pero una de las preguntas que surgen ahora es por qué ha decidido ahora desbloquear a la persona que le rompió el corazón al enamorarse de María Aguilar en el programa.