Si volem un sistema educatiu amb igualtat i equitat, per a millorar la societat del futur, hem d'invertir en les infraestructures educatives del municipi, per a reforçar, refermar i assegurar en el temps un sistema educatiu sòlid i a l’abast de tothom, sense distincions de cap tipus.

En aquests temps de pandèmia el sistema educatiu a Borriana ha demostrat la seua importància cabdal. El gran esforç realitzat pels equips directius i docents de tots els centres educatius de la ciutat, en els diferents nivells, ha donat els seus fruits, com ho demostra l’escassa incidència de la pandèmia en la població escolar i, sobretot, en contagis d’origen escolar durant tot el curs. És de llei reconéixer-ho i agrair-los-ho.

Tot i que els resultats de la inversió en l’adequació o millora d’infraestructures dels centres educatius no es veuen a curt termini, i de vegades ni en una legislatura, ja era hora que, almenys, es mostrara la intenció d’arribar a una major inversió en poc temps. Especialment, després de les ignominioses retallades d’alguns governs i de viure realment unes dècades perdudes en matèria d’inversió en educació.

A Borriana, des del govern municipal i amb l’esforç i el treball de sis anys, hem mamprés l’obra de substitució i impermeabilització de la coberta de l’Escoleta Municipal Infantil Príncep Felip amb 200.000 euros, hem gastat més de 30.000 en l’adequació d’accessos per la Covid i tenim pressupostat més de 50.000 euros anuals per el manteniment de centres, a més de les despeses habituals de llum, aigua, calefacció, ascensors... i el personal de consergeria.

Després de 18 anys, enguany començaran, a més, les obres d’urbanització del carrer d’accés al CEIP Josep Iturbi, una antiga reivindicació per dignificar i visibilitzar l’entrada al centre que, finalment, vora la llum aquest hivern. Amb l’obra és podrà «legalitzar» la situació del centre, ja que la Conselleria d’Educació des de fa 18 anys encara no n’ha signat la recepció per incompliment de l’Ajuntament en la urbanització dels accessos.

Alhora, comptem amb l’autorització per a la reforma integral del CEE Hortolans i del CEIP Roca i Alcaide amb un milió d’euros d’inversió en cadascun, i la reforma del CEIP Vilallonga amb 600.000 euros. Totes aquestes inversions a càrrec del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació de la Generalitat valenciana, que se sumen a la inversió de més de 13 milions d’euros per a la construcció del nou IES Jaume I, que avança a molt bon ritme.

Les inversions en infraestructures educatives són fonamentals perquè la inversió pública en educació no només redueix les desigualtats, sinó que crea una societat més preparada, millor formada i més competitiva per al futur. El sistema educatiu és una estructura que es construeix constantment, amb decisió i voluntat, i és per això que els pobles amb un bon sistema educatiu són capdavanters econòmicament, socialment i culturalment.

Alcaldessa de Borriana