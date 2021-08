L’1 de setembre els i les docents s’incorporen a la feina; els centres, però, no obriran portes fins al 6 de setembre. Qualsevol que tinga un familiar, una amistat o una persona coneguda que es dedique a la docència pot corroborar que allò dels tres mesos de vacances a l’estiu no és cap chollo, sinó una fal·làcia. Quan l’alumnat tanca la classe, i abans que aquesta puga obrir-se a un nou curs, els i les docents ja estan darrere la porta. Aquest setembre, més que mai, preparats i preparades pel que puga portar el curs escolar 2021-2022, amb el record d’un temps llarg marcat per la pandèmia.

Abans de començar el nou curs, que de ben segur arribarà amb nous reptes, la UGT no vol deixar d’agrair als i les docents la seua tasca. En especial, l’esforç que els professionals de l’ensenyament del País Valencià han fet des que la nostra vida es va veure interrompuda per la covid-19.

Des que les escoles van tancar el març de 2020, els i les docents s’han vist posats a prova. Primer, durant el confinament en què vam acabar el curs 2019-20. I en aquest darrer any escolar, durant el qual han hagut d’aprendre sobre la marxa tot allò que implica la docència semipresencial, les mesures anticovid a les aules, els contagis de l’alumnat, dels companys i companyes...

Ningú no pot negar que ha estat un any difícil, també a les escoles i instituts. Tot i això, els i les docents han posat a prova les seues capacitats per adaptar-se a la circumstància. La seua capacitat de resiliència mereix ser reconeguda; per això, el sindicat UGT ha lluitat i lluitarà per millorar les condicions laborals dels professionals de l’educació al País Valencià.

Entre altres mesures, la UGT va aconseguir que la Generalitat valenciana pagués la pujada salarial del 0,9% a tots els i les docents aquest juliol, amb caràcter retroactiu des del mes de gener de 2021. A més a més, a les adjudicacions d’inici de curs la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va oferir 18.447 places, gràcies també a les reivindicacions del nostre sindicat per mantenir els recursos a tots els centres educatius.

Alhora, l’UGT aposta per l’estabilitat del col·lectiu docent interí amb propostes realistes i de consens. El divendres 3 de setembre està prevista la primera adjudicació contínua del curs 2021-22. En aquesta, s’adjudicaran llocs per al personal interí dels cossos de mestres, secundària i altres cossos. Gràcies a l’acord signat per l’UGT, aquest curs els cossos de secundària passen de 19 a 18 hores lectives, i els cossos de mestres de 25 a 23 hores lectives.

És clar, l’UGT també fa un punt i seguit per reivindicar el paper dels Cefire. Aquests Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius ofereixen cursos de formació gratuïts als i les docents. Perquè molts, a banda de preparar des de casa el nou curs, decideixen seguir aprenent en l’exercici de la docència també durant el mes de juliol. Així doncs, des de l’UGT considerem els Cefire com un servei imprescindible perquè els professionals de l’ensenyament puguen formar-se de manera gratuïta al País Valencià. Com a tals, l’administració hauria de tenir-los més en consideració.

Per la nostra part, continuarem treballant en defensa dels drets i la millora de les condicions laborals de tots els treballadors i les treballadores de l’ensenyament. Per aquest motiu, des de l’UGT, entre altres, continuem exigint amb caràcter urgent la negociació d’un nou decret de permisos i llicències per al professorat ja que l’actual està totalment obsolet.

L’1 de setembre els i les docents comencen un nou curs, preparats i preparades per a rebre l’alumnat. Des del sindicat UGT volem agrair a tots i totes les professionals que construeixen amb la seua il·lusió i perseverança una educació de qualitat: Gràcies docents, sempre imprescindibles.

Secretaria General de UGT Servicios Públicos Comarques de Castelló