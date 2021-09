Les fortes tempestes i ruixats del passat 1 de setembre han afectat greument les comarques del Nord de Castelló i ens han deixat unes imatges de destrucció a Vinaròs.

Les zones més afectades han sigut els barrancs de la Barbiguera i Triador amb la baixada de grans quantitats d’aigua que van obligar als serveis d’emergència a tallar la circulació. Molts veïns i veïnes van haver de ser evacuats de les seues cases. Afortunadament, no hem lamentat cap dany personal. Els danys materials, segons els informes tècnics, ascendixen als 3 milions d’euros. L’ajuntament hem sol·licitat ja la declaració de zona catastròfica.

Vull agrair la tasca dels Bombers de la Diputació, cossos de seguretat, Brigada Municipal i a tot qui ha prestat la seua ajuda. En aquests moments tan durs queda palés que les persones són el primer i que l’essència de la política municipal és eixa, la cooperació. Per això, també enviem tot el suport a les comarques veïnes de les terres de l’Ebre, en concret a Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, que van viure també moments de molta angoixa. Tot i aquest malson, hem vist que la solidaritat entre els pobles va per damunt de tot.

Aquests fenòmens no són nous i les pluges torrencials són cada vegada més freqüents. La nostra resposta no pot ser una altra més que actuar de manera immediata per fer front a l’emergència climàtica que patim. Hem de transformar el nostre model econòmic i domèstic i ser més respectuosos amb el medi ambient. Només tenim un planeta i l’hem de cuidar.

Per això, el 24 de setembre ens unirem a la vaga local pel clima. Cal sortir als carrers per mostrar el nostre compromís amb el territori i amb la justícia climàtica, que no és res més que la nova base de la justícia social.

Portaveu de Compromís per Vinaròs