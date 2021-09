La universidad, en España, constituye el principal polo de generación de conocimiento. En este contexto, proyectos desarrollados por estudiantes, y, sobre todo, la actividad de los grupos de investigación universitarios se encuentran muy a menudo en la base de avances y tecnologías disruptivas que posibilitan el progreso de nuestra sociedad.

No obstante, dicho conocimiento no siempre se transfiere de un modo eficiente a la sociedad. En ocasiones, los investigadores no perciben necesidades y retos a los que se enfrenta su entorno y, por tanto, no orientan su trabajo hacia su superación. Esto provoca que los resultados de estas investigaciones tengan impacto, pero a muy largo plazo. Por contra, en otras ocasiones, es el propio entorno socioeconómico el que, centrado en solventar los problemas del día a día, no es capaz de visualizar retos estratégicos que podrían solucionarse en colaboración con la universidad.

Es en este punto, en la relación entre sociedad y entorno socioeconómico, donde los parques científicos están llamados a desempeñar su principal misión. Los parques, como hubs tecnológicos y gestores de un ecosistema de innovación en el que interactúan grupos de investigación y empresas, deben posibilitar, en colaboración con las OTRIs de las universidades y con otros agentes de dicho ecosistema, que los desarrollos de los grupos de investigación se transformen en innovaciones en tecnologías y procesos de los que pueda beneficiarse la sociedad.

En la Comunitat Valenciana, las cinco universidades públicas (Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Valencia), cuentan con sendos parques científicos: Parque Científico de Alicante, Espaitec, Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, Ciudad Politécnica de la Innovación y Parque Científico Universidad de Valencia. Desde el año 2010 los cinco parques trabajan de forma coordinada dentro de la Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV).

Este trabajo en red ha permitido, no solo aprovechar las sinergias generadas en la gestión de unos ecosistemas muy similares, sino también la puesta en marcha de proyectos conjuntos, con el gran potencial que implica el orientar, de modo coordinado, el trabajo conjunto de empresas y grupos de investigación de las cinco universidades, en pos del desarrollo de innovaciones que puedan ser utilizadas por estas empresas en la mejora de sus diversos productos y procesos.

En este punto ha resultado clave el apoyo de la Generalitat valenciana, que ha identificado a los parques y a su red como agentes clave dentro del ecosistema valenciano de innovación. Primero en el año 2019, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y posteriormente, en los años 2020 y 2021, a través de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), la Generalitat valenciana ha apoyado financieramente los proyectos de los parques científicos. Apoyo que ha permitido poner en marcha un Programa de Actuación Común basado en la coordinación, la colaboración y la complementariedad, a fin de maximizar su impacto en el tejido productivo de la Comunitat Valenciana.

Actuaciones

Dentro de las actuaciones de este programa debe destacarse Innotransfer (www.innotransfer.org), acción orientada al impulso de la transferencia de conocimiento y tecnología entre Universidad y Empresa. Se trata de una iniciativa multisectorial de innovación abierta que, en 2021, por tercer año consecutivo desarrollan los cinco Parques Científicos en el ámbito de colaboración dentro de la rePCV. La actuación se fundamenta en la necesidad, señalada por los Comités Estratégicos de Innovación Especializados (CEIEs) de la AVI, de desarrollar acciones que estimulen la conexión real entre conocimiento y retos. El objetivo de Innotransfer es contribuir a estimular la interacción entre los agentes proveedores de las soluciones y las empresas que pueden requerirlas, para mejorar su productos y procesos, o para llevar nuevos productos y servicios al mercado. Las actuaciones se centran en cinco de las siete áreas prioritarias de trabajo cubiertas por los CEIEs de la AVI: Automoción, Agroalimentación, Salud, Hábitat Sostenible y Tecnologías Habilitadoras.

En la edición de 2020, Innotransfer reunió a más de 1.100 actores del ecosistema valenciano de innovación y se recopilaron 235 retos. En la edición de 2021 se desarrollarán hasta diciembre una serie de webinars en los que, en el ámbito de las áreas anteriormente mencionadas, intervienen expertos nacionales e internacionales que muestran casos de éxito en innovación y, a través de su experiencia, visibilizan nuevas oportunidades. Paralelamente los equipos técnicos de los parques científicos, en colaboración con otros agentes del ecosistema (REDIT, CSIC, AVIA, FECOAV, QUIMACOVA, ANECOOP, ATEVAL, FEVAMA, FEVEC, VALMETAL…) realizan acciones de matching orientadas a identificar potenciales proyectos en los que las capacidades de los grupos de investigación puedan dar respuesta a retos de empresas. Proyectos que podrán desarrollarse en el marco de una relación bilateral entre universidad y empresa o en un marco más amplio, en el que puedan tener cabida también otros agentes, dentro de convocatorias competitivas de ayudas orientadas a la introducción de innovaciones en las empresas.

En Innotransfer, el trabajo en red de los cinco parques, poniendo en común las capacidades de los grupos de investigación de las cinco universidades y el trabajo de los equipos técnicos, supone un salto cualitativo y cuantitativo en los resultados que la acción puede reportar, frente a los que implicarían acciones individuales y aisladas de cada parque.

*Presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos