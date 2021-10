Democratizando el e-commerce

Este lunes, día en el que celebrábamos el día del comercio local, me vino a la cabeza una reciente visita a un vendedor local que me dijo: «¡Quién me iba a decir que vendería hogazas por internet!». Una expresión que lanzaba por su satisfacción ante los resultados que estaba obteniendo por sus ventas en la plataforma Cistella, que impulsamos desde el Ayuntamiento de Castelló.

La falta de recursos humanos (al tratarse en gran medida de negocios familiares o comercios puestos en marcha por personas autónomas), o el coste económico que supone crear una tienda on line, eran aspectos que alejaban al comercio local de la posibilidad de adentrarse en la venta a través de internet. Un canal, el on line, que amplía las posibilidades de venta y en el que el comercio local tiene que avanzar para ampliar la relación digital con el consumidor/a, ganando en presencia y aprovechando la mayor predisposición a consumir en establecimientos de proximidad que ha generado la pandemia.

Con Cistella se ha dado la oportunidad inicialmente a 100 negocios de vivir la experiencia de la venta digital, sin ningún coste los tres primeros meses, y con un acompañamiento especializado para subir los productos, actualizarlos, y para ayudar en la estrategia de retail digital. Pasado este tiempo, y tras la oportunidad que les ha facilitado la Concejalía de Innovación Comercial, es cada comercio el que decide si cumple sus expectativas y apuesta por permanecer.

Así, además de cumplir el objetivo del acceso gratuito, esta democratización del e-commerce que aporta Cistella pretende conseguir la mayor representación posible del conjunto del comercio local de la ciudad, para lo que se ha realizado una campaña informativa puerta a puerta por todos los distritos de la ciudad con un excelente resultado.

Concejal de Innovación Comercial en el Ayuntamiento de Castelló