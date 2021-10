Els llibres són llibertat

La Inquisició va ser mestra en cremes massives de llibres. Amb la destrucció de tots aquells que no coincidiren amb els dogmes de l’església de Roma se seguia un pla per provocar la decadència intel·lectual. Ni tan sols la lectura autònoma de la Bíblia es veia bé, ja que podia induir a la reflexió personal. I per això, en certs moments es cremaven heretges en les places alçant les bíblies prohibides i llançant-les al mateix foc on s’assassinaven els que, fins i tot sent cristians, pensaven diferent. Els últims dies la regidora de l’Àrea de Cultura, Memòria Democràtica, Feminismes i LGTBI, na Verònica Ruiz i Escrig, ha estat l’objectiu de la mateixa foscor dels segles més negres de la nostra història. L’objectiu no només ha estat relacionat amb la cultura i els llibres, sinó sobretot amb una comunitat LGTBI, els drets de la qual no fa tant eren impugnats al Constitucional.

Des de fa uns anys, l’extrema dreta vol enfonsar en la foscor medieval una Europa que havia avançat en uns drets civils que ara perillen. A l’Hongria d’Orbán fins i tot està prohibit ser professor i homosexual. Des del primer moment Compromís per Vila-real va respondre amb contundència presentant dues mocions per dir prou a esta extrema dreta i recordant allò que deia el pastor evangèlic Martin Niemöller: «Quan els nazis van vindre pels comunistes, em vaig callar, ja que no era comunista… Quan van vindre a buscar-me, no hi havia ningú més que poguera protestar».

Però a Vila-real, per desgràcia, PsoE i Podemos han fet honors a esta poesia pensant que no va amb ells i fent servir els mateixos arguments que l’extrema dreta contra la circulació lliure de llibres. Podrien haver fet front des del primer moment als atacs d’una extrema dreta que ens vol enfonsar de nou en l’Espanya de la crema de bruixes, perquè «bruixa» és un dels insults més suaus que he sentit contra la regidora Verònica. Quan reaccionen, si ho fan, potser ja serà massa tard. Jo no dormiria tranquil, altres no tenen consciència.

*Regidor de Compromís per Vila-real