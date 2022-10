Vila-real, ciutat de pau

Diuen que a Vila-real l’espasa del rei fundador està descansant perquè mai ens van conquerir, sinó que ens va fundar o va atorgar la carta pobla. Per això estic convençut que la nostra és des del començament una ciutat de pau. A principis d’enguany des de Compromís vam presentar una moció perquè Vila-real es declarara Ciutat en favor de la pau, davant els esdeveniments que preveien que acabaríem entrant en una guerra que ni ens ve ni ens va. Ens vam quedar a soles amb la proposta. I és que hui, 2 d’octubre, se celebra el Dia Internacional de la No Violència, decretat per l’ONU. Es va escollir esta data en honor d’un dels principals líders que ha existit de moviments no violents: Mahatma Gandhi, líder de la independència de l’Índia i qui va definir la no-violència com «la força més gran a disposició de la humanitat. Més poderosa que l’arma de destrucció més poderosa concebuda per l’enginy de l’home».

A Vila-real no celebrarem este dia, perquè, infeliçment, com es va demostrar aquell dia, els que governen la ciutat no creuen en els principis que implica una jornada així. Imagine que estan més per la posició de l’encarregat de la política exterior de la UE, Josep Borrell, un polític professional amb el cor podrit que per les seues declaracions estava desitjant fer servir les seues joguines destructives i sanguinàries. Alguns polítics, preguntats pel seu canvi de posicionament respecte de guerres anteriors, solen contestar que «és que esta és diferent». A la televisió també sentireu que la culpa és només dels altres, que no es podia fer una altra cosa o que «es va esgotar la diplomàcia». No diré res més, només els recomane que l’apaguen. Pau per a les vostres famílies, pau per al món. Pau, sempre pau! Regidor de Compromís per Vila-real