Pels drets de la Infància i Adolescència

La Convenció dels Drets de la Infància és l’instrument jurídic fonamental dels drets humans de la infància i de l’adolescència. Aquest document considera a xiquetes, xiquets i adolescents com a subjectes de ple dret, sobre tot el dret de ser escoltat i de participar en la societat. A banda, també destaca el paper de les entitats locals en la contribució per a exercir-los.

L’Ajuntament de Castelló, des del Negociat de Família i Infància, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, celebrarà aquest dissabte al Passadís de les Arts la Jornada Commemorativa pels Drets de la Infància i l’Adolescència. Es tracta d’una fira en la qual participaran 12 entitats que treballen amb xiquetes, xiquets i adolescents per donar a conéixer els seus drets de manera participativa. Tindrem gimcanes, treballs manuals, jocs de taula, dinàmiques expressives, demostracions esportives, dibuix, pintura i fins i tot l’actuació de l’artista Dani Miquel.

Un dels objectius és presentar la tasca que realitza el teixit associatiu del nostre municipi per a fomentar la participació ciutadana i dur a terme la trobada anual de famílies acollidores i entitats que fomenten l’acolliment familiar. Ara bé, la meta principal d’aquesta iniciativa és l’empoderament dels xiquets, xiquets i adolescents, els quals han de fer sentir la seua veu i conéixer i exigir el compliment dels seus drets.

Aquesta jornada s’emmarca dins del I Pla Municipal de la Infància i l’Adolescència i del reconeixement d’Unicef de Castelló com a Ciutat Amiga de la Infància. Així doncs, cal destacar actes tan rellevants com la lectura plurilingüe dels Drets de la Infància a la Plaça Major que tindrem el dia 19. Comptarem amb la col·laboració dels centres educatius de la ciutat per portar-lo a terme. De fet, hem volgut incidir en les escoles dels barris vulnerables per fer activitats de divulgació dels drets de la Infància.

En definitiva, un mes de novembre dedicat a protegir les persones que construeixen el futur.

Regidora d’Infància a Castelló