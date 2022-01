Era el meu primer Comité Federal, via telemàtica, per descomptat. Tot un honor per a un militant socialista. El Comité és el màxim òrgan del partit entre congressos i era sessió d’estrena per a molts membres després del 40 Congrés celebrat a València. Coincidia amb els dos anys d’investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern d’Espanya. Dimarts, 7 de gener de 2020, majoria simple en segona votació: 167 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions. Va haver-hi els dies abans pressions inaudites, però tot va discórrer com calia i el primer govern de coalició de la democràcia va tirar endavant. Plenament legal, plenament constitucional. Molts pensaven que duraria dos telediaris, però aquí està: estable, en moltes possibilitats d’esgotar els quatre anys de legislatura, aprovant els pressupostos en temps i forma --no ocorria des del 2014--, gestionant la crisi més gran social i sanitària dels darrers 100 cent anys, acordant en l’Unió Europea una arribada de fons europeus sense parangó en la història, fomentant el diàleg social i arribant acords en sindicats i empresaris per a millorar les relacions laborals, etc, etc.

Divendres 7 de gener de 2022, el president es dirigeix al Comité Federal per a fer balanç i es mostra preocupat pels reptes que hi han per davant, però satisfet de les moltes coses que s’han aconseguit: «Cruzamos el ecuador de esta legislatura reivindicando como hicimos en el Congreso de Valencia, la pujanza de nuestro proyecto socialdemócrata. Si algo han entendido la sociedad europea y española con el covid es que el progreso individual no será posible sin el progreso colectivo. Hay que crecer para repartir y hay que repartir para crecer». En la reacció al discurs del president, una dirigent del Partit Popular feia la pregunta clau: «¿En qué ha mejorado la vida de la gente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez?». Eixa és la pregunta. Ella d’immediat contestava que tan sols havia millorat la vida dels independentistes i dels filo etarres. És una opinió que es contradiu en els fets. Sense saber-ho, el mateix president li contestava en el seu discurs. La cita és textual i entre parèntesis fiquem nosaltres, realitzacions que il·lustren les seues paraules: «Los ciudadanos saben que cada día nos esforzamos para hacer la vida un poco más digna. Que hay un Gobierno que trabaja para crear empleo digno (acord dels agents socials i el Govern per reduir la precarietat laboral), para que haya sueldos dignos (pujada del salari mínim), pensiones dignas (revalorització de les pensions segons l’IPC). Que hay un Gobierno que se esmera cada día para que los jóvenes reciban una educación digna (nova llei d’educació i de formació professional) y tengan acceso a becas dignas (augment de la quantitat dedicada a beques), que nos desvivimos por hacer respetar la dignidad de las mujeres (reforç del pacte contra la violència de génere i la llei del «sols sí és sí»), la dignidad de cada persona sea cual sea su orientación sexual (llei trans), que trabajamos para procurar a cada persona una vida digna (ingrés mínim vital, ERTO i escut social contra el covid), lo cual incluye la posibilidad de decidir un final digno de esa misma vida (llei d’eutanasia), que nos esforzamos en definitiva para lograr que la política en España sea digna y destierre los insultos y las malas palabras. Que los socialistas trabajamos por la dignidad y el respeto de todos». Dels primers països en nivell de vacunació Si al que diu el president afegim que som un dels primers països en nivell de vacunació, 90% en persones majors de 12 anys amb pauta completa i el primer en rebre i executar fons europeus, alguna cosa bé haurà fet el govern «socialcomunista», que per a més INRI i per a fer honor a la dita apel·lació de «socialcomunista» ha aconseguit una reforma laboral dialogant i pactant entre sindicats i empresaris. Cosas veredes, amigo Sancho! Caldria, doncs, tranquil·litzar-se, baixar la crispació, acceptar que lluny de radicalitats és un govern constitucional, que no fa res fora de la constitució i que té els socis que la situació permet. La política és «l’art d’allò que és possible», va dir Aristòtil, i fa dos anys el president Sánchez va fer allò que era possible. I per cert, respecte als filo etarres, caldrà recordar que ETA ja no assassina, i respecte als independentistes, la situació a Catalunya està molt més tranquil·la i normalitzada que fa dos anys. Per què serà? President de la Diputació de Castelló