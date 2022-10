Carreteres, hotels i gastronomia

La representació institucional de la província m’ha portat darrerament a molts indrets tant d’Espanya com de l’estranger. La setmana passada vam estar a Bolonya (Cersaie), Burgos (Consorci del Camino del Cid) i Càceres (Comissió de Diputacions de la FEMP); fa uns mesos vam visitar Berlín amb la Fundació Caixa Castelló i properament anirem a Brusel·les (Partenalia, Associació europea de governs intermedis) i Dijon (Congrés europeu de Confraries Gastronòmiques). Com a bon kantià, soc un europeista convençut i la superació dels nacionalismes és el gran repte polític del segle XXI, però a diferència d’altres moments històrics que sortíem a Europa i quedàvem bocabadats, ara quan més viatgem per fora més admirem el de dins. Lluny de xovinismes estrets i patrioterismes cecs, cause admiració el molt que ha avançat el nostre país en les últimes dècades. Per descomptat que ens queden, moltes, però moltes coses per millorar i l’afany de superació és una- constant que hi ha d’estar present en tota societat, però un hipercorticisme negativista respecte a allò que és propi pot fer que es propague una sensació de derrotisme i d’inacció que en cap cas està justificada. Una cosa és ser crítics i un altra criticons, i dissortadament moltes vegades traspassem els llindars i d’una crítica raonada i fonamentada de les moltes coses que com a societat necessitem fer millor, passem a un rebuig sistemàtic de les pròpies realitzacions i una acceptació vicaria i papanata del que ens ve de fora. Equilibrar i moderar filies i fòbies no seria un mal exercici.

Sense entrar en comparacions sociopolítiques en altres països europeus, de les quals tampoc eixiríem tan mal parats com alguns pensen (un dret humà tan important com el dret a l’eutanàsia, per exemple, tan sols el compartim en Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg) voldria fixar-me en tres aspectes externs, molt de viatger o de turista, però que també tenen la seua importància per a facilitar-nos i fer-nos més agradable la vida. Em referisc a les carreteres, els hotels i la gastronomia. Res tenim que envejar als altres països En pocs dies hem fet diverses rutes per carretera: Castelló-Barcelona, Madrid–Burgos, Burgos–Suera, Suera–Càceres i Càceres-Suera. Creues Espanya d’Est a Oest, de Nord a Sud, sense una mala corba, sense pujar un port, quasi tot per autovia, amb serveis de carburants i restauració a la teua disposició; un autèntic plaer. Res a vore en el que era viatjar fa uns pocs anys, quan t’eternitzaves darrere d’un camió o salvant corbes pujant un port de muntanya o esperant-te una bona estona perquè havia de passar el tren. El nostre jovent ni ho ha conegut! Es deia «pas a nivell amb barreres», je...je, quan venia el tren es parava el tràfic i a esperar. Jo he viscut molts anys en l’avinguda Doctor Clarà, prop de l’estació de Castelló, i les coles i les pitades eren pa de cada dia. Ara res d’això passa i no ho valorem, però el que s’ha aconseguit és magnífic i res tenim que envejar als altres països europeus. Pel que fa als hotels, no és que tinguem res que envejar, és que eixim guanyadors. Experiència recent: un hotel de quatre estrelles a Berlín o a Bolonya i un hotel de quatre estrelles a Burgos o a Càceres, no hi ha color. En la comparació ixen clarament guanyant els hotels espanyols amb diferència. Molta millor presentació, en menys preu, molt millor servei, més qualitat en les habitacions, més serveis complementaris al bany i en els aliments disponibles al desdejuni la diferència és abismal. Hauran de reformular la correspondència de categories, la d’ara és clarament desigual. I pel que fa a la gastronomia, els mateixos amics de l’estranger, si han estat al nostre país, et diuen que a Espanya és menja estupendament. La paella i les tapes són de menció obligada. La setmana vinent anem a Dijon a recollir un premi de Confraries gastronòmiques europees per a la carxofa de Benicarló. Sabedors d’aquesta gran fortalesa des de la Diputació de Castelló estem apostant fort per la nostra gastronomia. Castelló Ruta del Sabor que ajunta producte de proximitat i restauració és una realitat viva i activa. I amb motiu del 200 aniversari, els propers 21 al 23 d’octubre farem un Gran Esdeveniment Gastronòmic també a Benicarló amb la presència de les nostres tres estrelles Michelin i altres que vindran de fora. La nostra gastronomia és un valor en alça que cal aprofitar. President de la Diputació