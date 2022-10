Debat sobre l’Estat de la Província

El celebrem cada any i el d’ahir va ser el darrer de la legislatura. Que ràpid passa el temps! En la meua intervenció deia que acudia al debat amb tres estats d’ànim: satisfet, preocupat i esperançat.

Satisfet perquè amb humiltat i sense triunfalismes, però amb satisfacció puc dir que no heurem fet tots els deures, però hem fet els deures i, en unes circumstàncies dures i difícils (glòries, filomenes, pestes, tempestes i una guerra), hem estat ahí i hem donat respostes. I les hem donat entre tots, amb el socis de govern, per suposat, i moltes, moltes, vegades també amb l’oposició.

Ja se que estes qüestions no transcedeixen, no tenen repercusió, però són ingents els temes que hem aprovat per unanimitat i han sigut setanta tres les declaracions institucionals que han eixit endavant. M’agrade resaltar que no és tant sols mèrit del equip de govern, sino un guany de totes les forces polítiques amb representació en la institució. El dos-cents aniversari de la Diputació, que ha estat i encara està replet d’actes, ens ha servit per apropar la institució a la ciutadania i canviar la narrativa respecte l’ens provincial. En el món dels negocis es parla de «crisis reputacional de les organitzacions», eixa crisi és també de les institucions i la Diputació de Castelló sofria una profunda crisis reputacional. Tots ho sabem.

Per ser justos, el meu antecesor, Javier Moliner, ja va donar pasos per eixir d’eixa crisi i així ho reconeixem, però ha sigut ara en la nova Diputació progresista quan estem superan eixe entrebanc. De la crisi reputacional, estem passan a la fama reputacional, i es que rescatant una expressió que no tant sols és econòmica (retorn de la inversió), hi ha també retorn social i aquest retorn el vivim dia a dia quan molta gent ens aborda per mostrar-nos el seu recolçament, gent i alcaldes i alcaldesses que no tant sols són de la nostra formació política.

Tres dades significatives

No vull avorrir amb dades, però aquestes tres resulten molt significatives: la primera: en el marc de les nostres competències més directes, com són les relacionades amb la prestació de serveis en tots els municipis de la província, entre transferències i actuacions hem passat de 18 milions d’euros que van arribar als ajuntaments en 2019 a més de 66 milions que arribaran aquest any. De 18 a 66, més del triple de recursos han arribat als ajuntaments.

Segona: en el marc de les transferències a ajuntaments, cal destacar que en els municipis menys poblats els recursos han superat en moltes ocasions els 5.000 euros per habitant. Hi ha 30 municipis xicotets en els quals l’ajuda de la Diputació supera al seu propi pressupost. La suma dels seus pressupostos és de 9,6 milions mentre que l’ajuda de la diputació ha aconseguit 18,2 milions.

I tercera: l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes és contundent: en l’últim any auditat, 2020, en ple impacte de la pandèmia, la despesa per habitant de la Diputació de Castelló va ser de 261,6 euros, enfront dels 188,2 de la de València o els 107,7 de la d’Alacant. No són opinions, són dades i prou significatives.

Malgrat tot, estem preocupats. És molt cert que la situació derivada de la guerra i altres factors han suposat una pujada desmesurada dels costos energètics, la qual cosa està afectant les empreses, sobre tot al clúster de la ceràmica, però també els autònoms i a la butxaca de les famílies. Hi ha motius per a la preocupació. Però....

Estem també esperançats: És molt important que en aquests moments hi hagui governs progressistes a Espanya i a la Comunitat Valenciana perquè han generat escuts socials que tant ara, com abans en la pandèmia, han esmorteït el colp, fent que no fora tan dur, sobretot per als col·lectius més vulnerables. En aquest camp han sigut molt importants les mesures que han aplicat els governs central i autonòmic, com els ERTO, la pujada del salari mínim, l’ingrés mínim vital, la pròxima pujada de pensions per a igualar el IPC, ajudes a autònoms, la progressivitat fiscal o la reducció imposada en el tram autonòmic a classes mitjanes.

La Diputació, en el marc de les seues competències, fins i tot anant fins al límit d’aquestes, ha actuat i actuarà dotant de recursos als ajuntaments i ajudant els col·lectius a pal·liar en la mesura de les nostres possibilitats els problemes que es presenten.

El futur no està escrit i cal escriure’l entre tots. Avancem Junts.

President de la Diputació de Castelló