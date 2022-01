Activem Almenara (I)

El món necessita ments i cors oberts, i aquests no deuen derivar-se de sistemes rígids, siguen nous o vells». Tot i que l’autor de la cita, Bertrand Russell, va morir el 1970 als 97 anys, aquest aforisme continua sent aplicable en l’actualitat.

Soc dels qui pensa que la militància és una forma de viure i un compromís amb el poble que m’ha vist créixer. Haver format part de JovesPV, a més de ser el seu primer secretari general, ha sigut el millor aprenentatge per liderar un nou temps a Almenara. Des del primer dia hem posat el nostre empeny en deixar un món millor per a les futures generacions, ja que nosaltres formem part de les condemnades a l’emergència perpètua.

La crisi climàtica és ja una realitat que té conseqüències en les nostres vides. Ho diu la ciència i ho vivim, per exemple, cada vegada que patim un temporal a la costa. És per això que hem de crear espais per què la ciutadania i l’Ajuntament treballen colze a colze. En eixe sentit, cal constituir el Consell de Medi Ambient. També patim una crisi democràtica en què els ultres es posen la seua millor careta per tal d’entrar a les nostres cases com si res. Front això, cal construir consciència participativa i l’Ajuntament, via la Carta Ciutadana, ha de posar en marxa mesures com la dels pressupostos participatius. A més, si hi ha una xacra social, eixa és el terrorisme masclista en totes les seues cares. Per això, a mode d’observatori, vam impulsar l’aprovació del Consell de la Dona i lamentem que el govern encara no l’haja convocat. És urgent i ha de ser ara.

El nostre projecte de poble és obert i plural. Per aquest motiu, hem posat aquestes condicions a l’aprovació dels pressupostos municipals, on es detallen el projecte de poble i la voluntat política de l’Ajuntament. El govern de Pérez ha de deixar de ser rígid per tal d’escoltar al poble i complir els acords. L’esquerra d’Almenara ha de ser capaç de sumar els seus 10 vots i nosaltres hi posarem tot de la nostra part per activar Almenara.

Portaveu Compromís per Almenara