Almenara ens necesita

La nit electoral del 28 de maig de 2023, quan estava parlant per telèfon amb la meua àvia perquè m’estava felicitant pels resultats històrics que havíem aconseguit Compromís, una dona va vindre directa a mi. Allà, enmig del pati de l’escola, em va dir «fill, ara tingueu coneixement i elegiu molt bé amb qui pacteu». Ella, d’arrels i conviccions socialistes, tenia clar que l’únic camí possible per a la governabilitat i per al progrés del nostre poble era un acord entre els dos únics partits d’esquerres a escala local.

Em sap greu haver de dir-li a la meua veïna que no ha sigut possible. No per què jo no ho haja intentat per totes les vies, sinó perquè la senyora Pérez ens ha negat una de les armes més poderoses que té l’ésser humà: la paraula. Per això, no hem pogut negociar ni acordar res. I, cal recordar-ho, la responsabilitat era i és únicament de la senyora Pérez. Nosaltres hem sigut coherents en el nostre discurs, defensant sempre per damunt dels interessos partidistes i electorals allò que creiem millor per al nostrepoble.

Mirar avant

Malgrat que el pressupost arriba tard i mal, nosaltres ens hem caracteritzat sempre per una voluntat imperiosa de dialogar. I això farem ara amb l’objectiu de recuperar la Muralla, redactar un PGOU que protegisca els interessos generals d’Almenara i el nostre castell, avançar en les polítiques de vivenda, garantir serveis a Casablanca i desenvolupar el pla de joventut, el consell municipal de cultura i augmentar les inversions en neteja, vigilància i protecció de l’arbrat municipal. A més a més, volem continuar sent el motor del canvi a Almenara i fer valdre els nostres vots. Ja han passa tmocions com la de mantenir el centre d’interpretació de la línia XYZ al poble, obrir a la participació les nostresfestes i protegir els estanys que Pérez ha rebutjat. Reconeixem, igualment, que s’incloguen propostes i acords del passat en els nous pressupostos, però això ja estava assumit. Hem de mirar avant.

Li recomane a la senyora Pérez fer-ho, mirar avant, per poder-nos seure i negociar des de la normalitat democràtica i arraconant les discrepàncies per acostar-nos en els acords. Almenara només progressarà amb la nostra força.

Portaveu de Compromís a Almenara