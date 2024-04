Se necesitan viviendas

Es una verdad innegable, los precios se han disparado exageradamente, tanto de compra como de alquiler, más de un 50% en la última década, lo que hace imposible acceder a un derecho constitucional como este, especialmente a la juventud, que con el paro más alto de Europa, el 42%, no llega. El Gobierno actual no ha tomado ninguna medida racional, usa pura demagogia cuando llegan periodos electorales, pero no hace nada práctico.

Cuando saca alguna Ley como la de alquileres o la de vivienda, solo lo empeora más. No logra que bajen los precios y provoca subidas salvajes y que se retiren numerosos inmuebles del mercado, tratando al propietario como si fuera un delincuente. Sin considerar que ese era el refugio tradicional del ahorro de la sociedad española. Pero a los gobernantes actuales, en particular a los comunistas, no les gusta la propiedad privada.

Escasez

El gravísimo problema de la vivienda, que se basa en su escasez, tiene solución y es ampliar la oferta. Hay que sacar más suelo al mercado, mucho más. Favorecer la construcción de viviendas de promoción pública y de protección oficial con precios asequibles. En España la vivienda social no alcanza el 1%, la media europea es el 4%. Las viviendas de alquiler social en Europa son el 9,3%, en España el 1,6%. Los fondos buitres han adquirido sus viviendas en gran medida del SAREB a precios baratísimos, me pregunto si no se podían haber sacado al mercado, para la gente.

En todo caso es momento de actuar de verdad y no de palabras vacías, para solucionar lo que los españoles ven como el problema más grave de nuestro país.

Notario