Presidente, Pedro Sánchez

Querido Presidente, secretario general y amigo.

Nos conocemos desde 2009 y hemos compartido muchas experiencias políticas, personales y familiares. Y lo que hayas decidido será lo mejor para la vida, tu vida. Y lo comprenderemos y aprobaremos. Porque estuvimos, estamos y estaremos. Os queremos.

Hace tiempo que me pregunto ¿Cómo es posible que aguantes tanta infamia, odio y rencor de los que no gobiernan? ¿Hasta dónde llega su maldad y su todo vale?

Algunos pensarán que no soy objetiva porque nos unen unas cuantas cosas. Pero se equivocan. Casi nadie lo sabe. En verano de 2016 había decidido poner fin a mi etapa política y una llamada-reunión lo cambió. Después vino el Comité Federal de Octubre y volví a embarcarme en un nuevo proyecto. Lo hice con la cabeza bien alta, leal a mis principios y valores democráticos de cómo hacer y entender la política. Me embarqué en las segundas primarias contigo como en 2014. Nunca he tenido dudas ni en las malas ni en las buenas.

La justicia tiene que ser justicia

Cuando me preguntan cómo es el Presidente, Pedro en persona, respondo: como tú y yo. Compartiendo bocata en el FIB y pagando nuestras consumiciones. Pero nunca pensé escuchar tanta maldad desde de la oposición política. Mentir y lanzar bulos sin consecuencias tiene que parar. Y la justicia tiene que ser justicia, quien se equivoca que la pague. Parece que están por encima del bien y del mal. No es democracia.

Pero lo más miserable de estos días es la soberbia, maldad y prepotencia de la oposición. La burla continua hacia los sentimientos humanos. Ni respetan al prójimo como dice su religión. Begoña es una mujer moderna, inteligente, preparada e independiente. Lo que hace ahora la oposición no es nuevo. Lo hemos hablado. De manual, una táctica ya empleada con otros políticos. Cuando no pueden atacar al Presidente porque las cosas van bien y se quedan sin argumentos, lo siguiente es atacar donde más duele, tu familia. Es política rastrera y de fango.

No todo vale. El sábado salimos a las calles a defender la democracia. Porque va de eso, de principios democráticos frente a lo que no lo son.

Diputada por el PSPV-PSOE en el Congreso