200 millones de litros de agua perdidos

Hablar de sequía hoy es hablar de la realidad que nos afecta. La que está obligando a aplicar restricciones y nos exige responsabilidad y sentido común. Es el que pedimos a la alcaldesa de Albocàsser desde que en junio del pasado año asumiéramos la responsabilidad de servicio público tras dar un paso en política.

Somos vecinos de Albocàsser que no entendemos cómo quién gobierna no toma medidas para evitar la pérdida de 204 millones de litros de agua potable al año. Vecinos que desde el razonamiento lógico y la cordura no podemos seguir de brazos cruzados mientras se comete este atentado hídrico en un momento en el que se nos exige control y mesura.

Sube la tasa

Porque la alcaldesa, en lugar de atajar el problema con la financiación que le llega desde la Diputación Provincial de Castellón o desde la Generalitat valenciana, nos sube a los vecinos la tasa del agua para pagar el agua que se pierde por el precario estado de la red de suministro.

Tras meses proponiendo soluciones, ahora Isabel Albalat anuncia la reparación de 700 metros lineales de conducciones y le pedimos que la obra, que supera los 150.000 euros, se ejecute con el precio más ventajoso para el bolsillo de los ciudadanos.

Ya hemos pagado bastante como para no garantizar la concurrencia competitiva de empresas y asegurar la rebaja de costes. No es una opción, es un deber que como ayuntamiento debe cumplir en aras a la transparencia y el marco legal vigente.

Porque el objetivo es que Albocàsser no siga perdiendo.

Portavoz del PP en Albocàsser