El (xicotet) esforç

Fa temps que s’insistix que tots i totes hem de fer un «xicotet esforç», però no és el mateix passar un confinament en un xalet amb jardí que passar-lo a un piset d’uns quants metres quadrats o estant lluny de la família. Com tampoc és el mateix tindre una gran empresa, que malgrat que la crisi ha continuat generant grans beneficis, que haver d’alçar la persiana del teu petit comerç cada dia sense saber si entrarà algun euro a la caixa. No estem tots al mateix vaixell, hi ha qui va amb iot i hi ha qui ha de nadar a contracorrent.

La nostra és una generació a qui li van inculcar que gràcies a la cultura de l’esforç obtindria accés a un treball i a un habitatge dignes. Ens demanen que revertim la caiguda de la natalitat, que comprem una casa i construïm una família, mentre que vivim immerses en la precarietat, la inestabilitat i la incertesa. Hem crescut amb la crisi del 2008 i ara fem front a l’enèsima onada d’una crisi que mai ha acabat. Per això, cal que estem presents on es prenen les decisions que ens afecten directament i per això volem liderar els nous temps al nostre país. M’agrada dir que setembre és quan comença l’any a Almenara ja que celebrem les nostres festes patronals després de totes les de la contornà. Enguany, a més, coincidix amb l’inici d’un curs polític en què la força jove de Compromís esdevindrà clau per a la transformació del territori. A Almenara ho anem aconseguit, fent que inclòs l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, assumisca el nostre programa com a propi. El següent pas és sumar xicotets esforços per a guanyar l’alcaldia i avançar cap a l’Almenara que ve. Comptem amb vosaltres. Portaveu de Compromís per Almenara