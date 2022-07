Revolució municipalista

Són les 20.00 hores de la vesprada quan gire el cantó i veig a la iaia asseguda al costat de la porta de sa casa. Ja és temps d’eixir «a la fresca» i veure qui passa per comentar el dia i l’actualitat. I ella pagada amb cada conversa.

Nosaltres som de fer xicotetes revolucions per millorar els dies a les nostres veïnes i veïns, com les polítiques del Botànic per aconseguir que empreses com Volkswagen i Ford aposten per les nostres ciutats, o el canvi de l’enllumenat dels nostres carrers per un més sostenible.

Parlem de tindre cura de la nostra platja més enllà de l’estiu i d’avançar per unes instal·lacions esportives de qualitat al poble. Nosaltres som molt de tu perquè escoltem les necessitats veïnals com les del carrer Lepanto, del carrer Nou i del barri de l’Estació. Som l’opció de govern que aposta per la cultura com a motor econòmic, per això ens hem deixat la pell per protegir el nostre patrimoni històric com a font de riquesa local i esperem que la nova consellera de Cultura, Raquel Tamarit, ens done la subvenció per poder recuperar el Castell, l’Agüelet i l’Agüeleta.

Volem l’alcaldia

En definitiva, volem l’alcaldia perquè volem escoltar i ajudar al nostre veïnat, posar en marxa el nostre projecte de poble en què totes les veus compten i en què el nostre patrimoni històric té un paper central, en matèria cultural i econòmica. El creixement d’Almenara ha de ser un creixement participatiu, representatiu, sostenible i feminista. Això és fer poble i per això vull ser el pròxim alcalde d’Almenara.

Regidor de Compromís per Almenara