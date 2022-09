Cultura i tradició

A Almenara, les festes necessiten una representació de totes les persones i entitats vinculades al món de la festa. Fomentar la participació, la transparència, i buscar l’equilibri farien que les nostres festes deixaren de ser una eina política i es convertiren en una manera de teixir poble amb l’objectiu de comboiar a totes i tots.

Hem de recuperar els lligams amb Almenara i que aquests dies festius servisquen per a ajuntar-nos a la penya i la carpa, però també per celebrar-nos com a poble. Recuperar tradicions com el correfoc o les danses, i donar tot el protagonisme a la quinta, passa a ser una obligació des d’ara mateix. Aprofite per a donar l’enhorabona als quintos d’enguany que, després de dos anys, per fi han pogut gaudir i lluir les seues festes.

Una revolució

Les festes han de ser per a totes i tots. Convertir-les en una celebració popular, amb un relat propi i conscient del nostre poble, seria una revolució per al món de la cultura festiva d’Almenara. A banda, he de dir que les nostres festes també són un privilegi de classe, ja que no tots poden tindre penya o ser de la quinta a causa de les despeses que això suposa. I transformar-les també és buscar abaratir costos per a les i els penyistes, com per exemple trobar una zona per als casals que, de rebot, afavorisquen la convivència.

A Compromís per Almenara ho tenim clar, hem de crear una Comissió de Festes per tal de donar veu a la gent del nostre municipi. Que siguen elles i ells qui decidisquen com han de ser les nostres festes, i que les tradicions del nostre poble continuen vives per molt de temps.

Portaveu de Compromís per Almenara