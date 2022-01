Multipliquem per 10

El canvi a la Diputació de Castelló des de 2019 no es pot negar. Podem parlar de moltes qüestions que han millorat. S’ha retornat la dignitat a una institució provincial que ens feia estar en boca de tots lligada a la corrupció i al caciquisme i s’ha deixat enrere la foscor del fabrisme, encarnada en frases que han fet tant de mal a la reputació de la província com la de l’aeroport del iaio…

També de com hem impulsat projectes per a la recuperació econòmica, social i emocional després de la pandèmia, que encara no hem superat però sí que des que està en marxa la vacunació afrontem amb majors garanties i esperança. Perquè som una província que té molt de potencial industrial, turístic, gastronòmic, esportiu, emprenedor. I perquè ens hem adonat que el creixement de la nostra província sols serà possible si des de la Diputació de Castelló anem de la mà dels ajuntaments.

No són paraules, són fets. I posaré un exemple que conec de molt a prop. En 2019 (l’últim pressupost que va aprovar el govern del PP a la Diputació) l’Ajuntament de la Vall d’Uixó va rebre 157.942,85 euros de la Diputació de Castelló. En 2021 (el segon pressupost que va aprovar el govern liderat pel PSOE a la Diputació) l’Ajuntament de la Vall d’Uixó va rebre 1.097.377,57 euros. Això suposa haver multiplicat quasi per 10 els diners que rebem des de la Diputació de Castelló per a millorar la qualitat de vida dels vallers i valleres. En 2022 esta xifra tornarà a superar el milió d’euros.

Este augment ha suposat una important injecció per a afrontar les despeses extraordinàries per la covid-19, especialment perquè vam haver de destinar molts més recursos per a blindar la residència de gent gran i perquè vam deixar de rebre molts ingressos pel tancament de les Coves de Sant Josep. I enguany també suposa una ajuda fonamental per a realitzar projectes de present i futur per a la nostra ciutat, com la construcció del parc de dalt de l’aparcament subterrani o la pista de ciclisme.

Com a alcaldessa sempre he defensat i defensaré que la Diputació ha de tenir una vocació municipalista, perquè els ajuntaments són el primer lloc on les persones acudeixen quan tenen un problema o necessiten alguna cosa. Per això és un orgull com a diputada provincial d’Esports i de Memòria Històrica alçar la mà per a votar pressupostos que multipliquen l’aportació que rebem els municipis, independentment del nostre color polític o del partit que governe.

En l’any i mig que resta de legislatura es reforçarà este caràcter municipalista de la Diputació, per a dotar de majors recursos als ajuntaments i impulsar polítiques i projectes de proximitat, perquè som les alcaldesses i els alcaldes i els regidors i regidors qui millor coneixem quines necessitats tenen els nostres municipis. Per això agraïm eixa llibertat per a decidir com invertir els diners que rebem, sempre des del punt de vista d’atendre les necessitats dels nostres veïns i veïnes.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó i diputada provincial d’Esports i Memòria Històrica