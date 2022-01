Turisme amb majúscules!

No ho entenc! De veritat, no ho entenc! Sociòlegs i economistes tindran una resposta seriosa i raonable. Des de la ignorància, puc pensar que al «desenvolupisme» dels anys seixanta algú va fer una mala còpia de la coneguda frase d’Unamuno: «Qué inventen ellos» i la va adaptar a un dissortat: «Que inviertan en turismo ellos». Els alacantins es van ficar a la feina i nosaltres ens vam endormiscar en la taronja i el taulell. Objectivament, no hi ha color! I no em cega un localisme estret o un xovinisme de manual, totes les terres són precioses i les que banye la Mediterrània més encarà, però les condicions climàtiques, ambientals, orogràfiques, patrimonials, naturals, històriques que atresore Castelló per a ser una destinació turística de primer ordre no tan sols nacional, sinó mundial, no les tenen tots. Malgrat tot, no ho som. Per què?

Mentre algun estudiós conteste la pregunta, ni el sector turístic, ni les administracions públiques perdem el temps. I aquí estem, «A la recherche du temps perdu», Proust dixit. Cal recuperar el que en el seu temps caldria haver fet i no es va fer. I cal recuperar-ho amb força, amb ganes, amb il·lusió i amb propostes i productes turístics de qualitat. Això explica la nostra presència a Fitur la setmana passada i dona sentit a la nostra aposta per la Fèria Internacional de Turisme que es va celebrar a Madrid.

La gastronomia, el cicloturisme i els festivals

Tres són els eixos que centraven la presentació en la present edició: la gastronomia, el cicloturisme i els festivals. El dimecres 21 a la plaça central del Pavelló de la Comunitat Valenciana va tindre lloc l’esdeveniment i cal felicitar el Patronat de Turisme de Castelló perquè va resultar rodó. El preludi ja va estar magnífic; els companys de l’ajuntament de Vila-real en presentar la fèria Turesport que tindrà lloc al Termet del 26 al 29 de maig, ja van fer un cant a les excel·lències de la província: el seu lloc privilegiat, el clima únic, els 160 kilòmetres de platges compatibles en unes zones muntanyoses properes i plenes de riquesa paisatgística i patrimonial. Després i amb la guia de la nostra diputada de Turisme, Virginia Martí, Castelló. Ara sí va tindre la seua oportunitat. En primer lloc, la gastronomia i la nostra proposta Castelló: Ruta de Sabor, una síntesi única dels productes que ofereixen les nostres terres i el nostre mar, ficats a la taula dels restauradors, magníficament representats pels nostres tres estreles Michelin: Miquel Barreda, Raúl Resino i Alexandra/Emmanuel. Les carxofes de Benicarló i els llagostins de Vinaròs van estar molt presents en els deliciosos plats que van cuinar. A continuació, el turisme d’experiències en el Cicling Castelló, ciclisme per a gaudir en les mil rutes de cicloturisme que tenen les nostres comarques i ciclisme per a competir. A Castelló tenim el TOUR de la bicicleta de muntanya. Una prova off categorie segons la Unió Ciclista Internacional. Héctor de la Cagiga, el seu director, també va estar amb nosaltres per parlar d’una prova ciclista excepcional que mostra els contrastes dels nostres paisatges a més de 190 països de tot el món. I per finalitzar, Castellón. Tierra de Festivales, David i Claudio els responsables del FIB i Arenal, per una part, i del Rototom per l’altra, ens va dir que ara sí, que aquest any amb les mesures i precaucions que siguen necessàries, sí que tindrem els festivals que tanta rellevància nacional i internacional li han donat a Benicàssim, Borriana i Castelló.

Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, no podia faltar a la cita. La seua paraula encisa i canta com ningú les virtualitats i excel·lències de l’activitat turística a la nostra terra: «Castelló no ha vingut a Fitur a passar una estona, sinó a demostrar que té una partitura que sona bé. (...) Hi ha moltes mètriques que anem treballant (...) Hem entés bé el culte al client i a la persona. Som un territori hospitalari i amb productes de qualitat. El sector no ha parat de millorar la seua cuina, l’hostaleria, les experiències, la seguretat».

Anem a continuar, la potencialitat turística de la nostra terra s’ho mereix.

President de la Diputació de Castelló