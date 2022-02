Transmissores del foc

Fa pocs dies vaig visitar les Coves de Vinromà i em vaig reunir amb un bon grup de persones afectades per la construcció d’una macroplanta de producció d’energia fotovoltaica anomenada Magda. Des de dalt d’un turó contemplàvem la zona que els fons d’inversió pretenen cobrir de plaques. Un terreny cobert d’ametllers en flor, garroferes i oliveres. M’assenyalen masos habitats, uns altres que serveixen als camps que els envolten. Es veuen granges d’explotació familiar. No es terra erma, sinó un territori viu fruit de segles de treball. Està en continua i plena producció: l’atmella es ven bé, les garrofes estan a bon preu, les olives no sempre donen prou...

Les persones que m’atenen son molt diverses: homes i dones d’idees diferents, algunes son propietàries, altres treballadores contractades, altres treballen a tallers, serveis, comerços que viuen indirectament de la riquesa que aquesta terra genera. Estan satisfetes del seu estil de vida i oberts a la innovació. Pensen que cal anar cap a les energies renovables, però no entenen que la seua implantació destruïsca una activitat rentable i sostenible.

Abans havia visitat un projecte de l’associació Connecta Natura dirigit per gent jove de la zona que recupera llavors i varietats fruiteres autòctones. Creen llocs de treball, investiguen, escampen el coneixement i la diversitat genètica dels cultius de sempre. Conec xicotets empresaris als pobles del voltant i d’altres comarques que es fonamenten en un paisatge de qualitat, i que necessiten que es conserve per continuar creixent.

Megaprojectes

Aquesta gent veu amenaçat el seu entorn i la seua vida per megaprojectes --MAT, Magda, macrogranges-- que apareixen del no res i que no respecten res. Son activitats que no creen llocs de treball, no fixen població i destrossen el medi. Els danys i allò perjudicial es queda. Els guanys i la producció se’n van fora per enriquir especuladors.

Els afectats de les Coves de Vinromà pensen que la Magda trencarà el fil de coneixement que permet avançar de generació en generació. Rebutjar-la no és estancament, sinó optar per millorar a partir d’una tradició com la que descrivia Mahler: la que és transmissió del foc i no adoració de les cendres.

Totes aquestes persones que lluiten ara per salvar de la desaparició el seu estil de vida son constructores de futur, transmissores del foc.

Diputada de Unides Podem al Congrés per Castelló