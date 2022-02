Recuperem les festes

Ja s’hem posat en marxa per a recuperar enguany les Festes Patronals d’Almenara amb els actes habituals i amb la major normalitat possible quan arribe el moment al proper setembre. Ja toca, i eixe és el nostre desig. Hem passat dos anys amb unes festes estranyes i diferents, més reduïdes, per la covid-19 i pensem que es moment de recuperar la normalitat i de vore de nou els actes de costum pels nostres carrers. Ja és hora.

I per això, aquesta setmana ens hem posat ja en marxa. I el primer que hem fet ha sigut cridar a una representació dels quintos i quintes que haurien d’haver sigut festers i festeres i grans protagonistes a les festes de 2020, les primeres que es van suspendre. Elles i ells porten dos anys d’espera, dos anys d’il·lusions trencades per la covid-19 i es mereixen tindre la seua festa, allò que porten tant de temps esperant, i per això seran elles i ells les Quintes i Quintos de 2022 així com també les Festeres i Festers d’enguany. I amb elles i ells a partir d’ara començarem a preparar les celebracions.

Quintos i Quintes dels 25 anys

Amb aquesta decisió i després de dos exercicis sense festes, les quintes i els quintos ho seran als 20 anys i no als 18 com era costum, així totes les quintes podran ser protagonistes de les nostres festes i no es quedarà ninguna sensegaudir-les. Açò afecta també als Quintos i Quintes dels 25 anys que també retardaran dos anys la seua festa, ja que enguany com és lògic els correspon als que haurien d’haver participat al 2020.

I també, després de dos anys d’espera tornarem a vore en uns pocs dies les falles als nostres carrers. L’ambient faller que es va tallar en sec en març de 2020, fins i tot quan a Almenara ja teníem falles al carrer, retornarà amb més força i màgia que mai. Després de dos anys, les nostres comissions tornaran a protagonitzar el mes de març. La pólvora, la llum, el color, les flors, els monuments, els ninots, els dinars i sopars, la música, el teatre i tantes i tantes coses tornaran al poble i a la platja d’Almenara gràcies a la falla El Compromís i a la Falla Plaça dels Pescadors. Han passat dos anys, però el cor de les nostres falles hui batega més que mai tornat amb una gran força i il·lusió. Dos anys d’espera per a comissions, presidents i com no per a les falleres majors que es van quedar a les portes de les seues estimades festes i que ara voran aquell somni fet realitat.

I precisament, en aquest ambient faller estem d’aniversari, perquè no sempre una falla compleix 30 anys. I enguany la Falla El Compromís d’Almenara celebra aquesta efemèride. Esta vesprada tindrem un acte especial. Són molts anys, molts records, moltes imatges, moltes falles, molta gent...i com no, molt de futur. Gràcies per portar l’espirit faller a Almenara, gràcies per 30 anys de falla. Enhorabona i felicitats a tota la gent de la Falla El Compromís. A Almenara, ja estem en falles!!!

Alcaldessa d’Almenara