Fartes. Eixe és el lema que enguany hem escollit des de l’Ajuntament d’Almenara per a la campanya de sensibilització i commemoració al respecte del 25 de Novembre, Dia Internacional per a la Eliminació de la Violència de Gènere, qüestió que no només cal recordar aquestos dies, sinó tot l’any.

Amb aquest lema volem simbolitzar que estem Fartes de tanta violència contra les dones, que la xacra no pare en tots els àmbits. Volem dir que ja hi ha prou. Que ja està bé. Hem d’aturar com siga aquest mal que s’està perpetrant i que deixa tantes víctimes al llarg de l’any i tantes famílies destrossades. Fartes és un crit per a despertar de nou, per a actuar, per a conscienciar, per a buscar com tallar la violència masclista i créixer i viure amb igualtat.

I per a prevenir la violència de gènere, a més de les normes legals i actuacions que puguen vindre, s’ha de conscienciar començant des de la base amb les xiquetes i xiquets, mitjançant la coeducació, adaptant els programes a les diverses franges d’edat per a poc a poc anar treballant la sensibilització i prevenció de la violència de gènere mitjançant les dinàmiques participatives de l’alumnat.

I això precisament és el que estem fent actualment des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almenara amb la gran i inestimable col·laboració del CEIP Juan Carlos I de la localitat a través d’uns tallers que s’estan realitzant a l’escola impartits per l’Equip de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere i Promoció de la Igualtat del Centre Dona Rural Segorbe.

Eliminant estereotips molt arrelats

I es que pensem que és important i fonamental que gràcies a la coeducació i aquests tallers es puguen introduir ja des d’edats primerenques missatges que de temàtiques associades a la desigualtat de gènere i anar eliminant d’aquesta manera alguns estereotips molt arrelats que ja s’implanten socialment a la infantesa i que ja perduren en les persones en posteriors etapes de la seua vida.

Al mateix temps també hi ha que redoblar esforços en altra etapa educativa, una etapa crítica, com és l’adolescència. I per això també volem conscienciar a l’alumnat que acudeix a l’institut d’Almenara on pròximament també s’impartiran tallers adaptats a la seua edat.

A més de l’àmbit de la conscienciació, també hem preparat una programació que inclou dues exposicions, actuacions teatrals, i com no, la concentració i manifest del 25 de Novembre, on enguany direm que estem Fartes de la violència masclista.

Alcaldessa d’Almenara