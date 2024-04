Compromís+PP: «cuanto peor, mejor»

A Almenara no tindrem pressupostos nous per a enguany. Hi haurà que treballar amb la pròrroga dels de l’any 2023, ja que Compromís i PP van unir de nou els seus vots, cosa ja prou habitual, per a rebutjar els comptes per a 2024 que havíem presentat des de l’equip de govern local del PSPV.

Compromís i PP han demostrat una gran irresponsabilitat, interessos partidistes i una falta d’altura de mires en dir No a uns pressupostos fets per al progrés d’Almenara, que estaven elaborats perquè la localitat avançara. I ho han fet només per a buscar el bloqueig del nostre poble. Han rebutjat uns comptes on s’incorporaven les propostes dels veïns i veïnes del poble que vam recollir en el procés dels pressupostos participatius. Han rebutjat uns comptes on, a més de les propostes del PSPV, portàvem idees que els dos grups havien fet amb anterioritat.

Una mostra de la falta de voluntat per a arribar a acords és que Compromís va presentar en l’Ajuntament les seues propostes a menys de 24 hores de la sessió plenària. I mireu que van tindre suficient temps… I ho van fer perquè no es pogueren valorar ni tècnicament, ni econòmicament, i així no poder incorporar les aportacions ni arribar a acords, buscant una actitud populista.

Molt amics

Clar, ja hem pogut vore a les votacions dels pressupostos (i d’altres) que els acords són entre Compromís i PP, que ara són molt amics. Ja hem vist que quan Compromís parla de pactar o dialogar, és amb la dreta. En el plenari van parlar d’una nova alternativa de govern, que només pot passar per una coalició entre Compromís i PP. Si es així, els convidem a que la formalitzen, cosa que és democràtica, però si no ho aconsegueixen, també els convidem a que miren pel bé del poble i no bloquegen les institucions.

No obstant això, des de l’equip de govern d’Almenara no ens rendim. I com sempre anem a treballar per a superar tots els entrebancs que la coalició Compromís+PP posa en el camí de futur del nostre poble. Per això portarem totes les modificacions pressupostàries possibles i, com no, començarem a treballar ja en els comptes de 2025.

Alcaldessa d’Almenara i secretària general del PSPV local