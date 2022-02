Ho puc dir més alt, però no més clar: no a la guerra. És el sentiment comú que estos dies ens recorre als demòcrates. Rússia ha violat greument el dret internacional i ha començat una operació militar per a invadir Ucraïna, amenaçant també de prendre represàlies contra qualsevol altra nació que li preste ajuda. És també un clar atac als principis i valors europeus, exemplificat amb el de la pau.

Espanya i la Unió Europea compartim els valors de la pau, del respecte a la legalitat internacional, de la solidaritat i de la cooperació humanitària. Per això des del Govern central ja s’ha expressat la seua condemna a les accions militars que Putin ha engegat en Ucraïna i ha demanat que cessen. Una crida a la retirada de les tropes russes que també ha fet la Unió Europea i els països que la formem.

La prioritat ha de ser restablir la pau i mostrar-nos solidaris amb els territoris afectats pel conflicte. El nostre compromís amb la pau és fort i cal frenar quant abans les agressions. Totes les guerres són cruentes i no podem permetre més morts en un conflicte.em de seguir defensant la via del diàleg, del dret internacional i de la diplomàcia enfront de la violència.

La defensa de la pau és part del llegat que ens va deixar l’il·lustre valler Vicent Martínez Guzmán, professor, filòsof i fill predilecte de la nostra ciutat. Des de 2017, la Vall d’Uixó forma part de la xarxa mundial d’Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), en una decisió que va ser aprovada per unanimitat al ple de la nostra localitat; és a dir, amb el suport de tots els partits polítics amb representació. També per unanimitat, al setembre de l’any 2015 ens vam declarar Ciutat Acollidora.

La legislatura passada, des de l’Ajuntament també vam recuperar el conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I per a oferir beques del Màster d’Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament, del qual Martínez Guzmán va ser fundador i director. A més vam impulsar el Congrés d’Educació per la Pau, que l’any passat va arribar a la seua tercera edició amb continguts al voltant de l’educació per fer les paus i la transformació pacífica dels conflictes.

Des d’eixa perspectiva hem treballat per a reactivar el Museu de la Pau i la majoria d’estes accions són fruit d’eixe interés. De fet, dins dels pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana per a enguany, hem obtingut una subvenció de 200.000 euros per a dotar al projecte del Museu de la Pau d’un espai en el qual desenvolupar la seua activitat i divulgar la cultura pacifista.

Perquè la pau no és només l’absència de violència. La pau es construeix cada dia, no sols en dates assenyalades o quan ens esclata una guerra quasi al davant i les notícies de la televisió, la ràdio, els diaris i les xarxes socials ens aclaparen amb el sofriment, les morts i la destrucció.

Les persones d’origen ucraïnés que viuen a la nostra ciutat tenen tot el meu suport i solidaritat, en nom de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó. Sempre hem sigut una ciutat oberta i solidària i en estos moments tan difícils estem tant a la seua disposició com a l’aguait de quines accions de col·laboració i cooperació podem emprendre en la nostra condició de Ciutat Acollidora.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó