Carlos Mazón tiene un plan para los jóvenes, pero no uno cualquiera, uno sólido, útil y realista. Son tiempos convulsos, especialmente para nosotros, pero es en los momentos complejos donde hacen falta las soluciones que verdaderamente provocan un cambio en la sociedad. Pero cuidado, soluciones no son subvenciones, que no os engañe la izquierda de este país. Soluciones son bajar los impuestos, fomentar la iniciativa individual, la competitividad y tener siempre el esfuerzo y la meritocracia como motores de prosperidad. Eso, es lo que pretendemos hacer desde el PPCV con Carlos Mazón al frente, premiar al que trabaje y al que se esfuerce.

El presidente Mazón ha anunciado un plan de empleo juvenil y nuevas medidas elaboradas por los jóvenes, por nosotros. Un plan en el que se plantea destinar el 40% de los fondos europeos a la creación de empleo juvenil, una cuota cero para autónomos menores de 35 años y un tipo superreducido del 3% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de la primera vivienda. Toda una muestra de intenciones, que lo que pretende demostrar es que con el Partido Popular en el gobierno a los jóvenes nos va mucho mejor, que con el PP los jóvenes tenemos más oportunidades y un mejor futuro. Cada día que pasa es un día menos para que el Partido Popular vuelva al Palau de la Generalitat, y cuando lleguemos, lo primero que haremos será materializar el plan, porque los jóvenes valencianos merecemos que nos escuchen y que resuelvan nuestros problemas de una vez, porque vuestros problemas son los nuestros, esa es la razón de ser de la política, resolver los problemas de la gente. ¡A vuestro lado, jóvenes! Presidente de Nuevas Generaciones del PP de la provincia de Castellón