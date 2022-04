Educació gratuïta

Encara recorde ara fa 8 anys quan Compromís va entrar al govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Borriana i ens dien allò que anem a carregar-nos l’educació. Que anàvem a sectaritzar l’educació pública, i que tot seria penúria i desastre. Com han canviat les coses en 8 anys, en sols 8 anys la feina que s’ha fet. I recorde això, perquè aquesta setmana hem pogut anunciar que aquest proper curs seran quatre els col·legis públics d’Infantil i Primària de Borriana que comptaran amb aules gratuïtes d’Infantil de 2 anys, el que suposarà incrementar el doble l’oferta pública de places que facilitaran la incorporació primerenca al sistema educatiu. Quan vàrem arribar al govern aquesta oferta pública d’Infantil de 2 anys no existia, i ara Borriana comptarà amb més de xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys que tindran una plaça gratuïta en centres públics de Borriana.

Els centres educatius pioners en la nostra ciutat foren el CEIP Roca i Alcaide i el CEIP Cardenal Tarancon. A ells, s’uneix l’oferta del CEIP Josep Iturbi i el CEIP Penyagolosa que en el proper curs 2022-2023 comptaran amb aules de 2 a 3 anys gratuïtes, ampliant l’oferta educativa a Borriana i consolidant l’educació pública i gratuïta. A aquestes places, es sumarà l’oferta privada de diferents centres de la localitat acollits a la gratuïtat que ha anunciat el conseller d’Educació, Vicent Marzà, del tram de 2 a 3 anys per a tot l’alumnat valencià per al curs vinent.

Les Escoletes Infantils de 0 a 3 anys de Borriana es podran acollir a aquest programa que és una inversió en l’educació infantil que repercutirà econòmica i socialment en les famílies de Borriana que tinguen fills i filles de 2 a 3 anys. D’aquesta manera, a les més de 70 places en centres educatius públics li haurem de sumar les places que s’oferiran en l’oferta privada a través de centres concertats i Escoles Infantils.

I mentre, el CEIP Cardenal Tarancón ja no està en barracons des de que vàrem entrar a governar, les obres del nou IES Jaume I, amb una inversió de més de 13 milions, el convertiran en l’institut valencià més gran, que acollirà els estudis d’artesans fallers, entre molts altres. Així com les inversions de més d’un milió d’euros en rehabilitar les instal·lacions del Centre d’Educació Especial Hortolans, CEIP Roca i Alcaide i CEIP Pare Vilallonga, a través del pla d’infraestructures de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. En la pandèmia, el sistema educatiu valencià ha sigut referent, entre altres, en l’habilitació d’aules virtuals amb la prestació de material informàtic i accés a internet per a l’alumnat amb situació més vulnerable, així com la dotació de vals menjador i l’adquisició de material de protecció per a alumnat i personal docent i no docent.

Des de Compromís seguim treballant per una escola plurilingüe, coeducactiva, inclusiva i de qualitat. Seguim, no ens aturem.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura a Borriana