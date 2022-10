Cultura al carrer a Borriana

Ara just fa un any, Borriana tornava a celebrar la seua primera activitat cultural al carrer amb la Fira del Llibre. Les mascaretes encara estaven presents en la vida social de la nostra ciutat, i les activitats que es celebraven al carrer eren les primers eixides de moltes famílies amb els seus fills i flles. Tot allò ha passat. Ara bé. Un any després, la Fira del Llibre ha tornat a eixir al carrer, a La Mercé, amb una afluència de gent major a la de l’any passat, amb molta participació en tot el que s’ha organitzat.

Quasi trenta activitats entre presentacions i signatures de llibres, el concert de Dàmaris Gelabert, que va acollir més de 700 persones; conta contes i espectacles infantils, a més a més, de la participació de les llibreries i editorial convidades per a l’ocasió. Un moment per reivindicar el llibre com eix central de la cultura, en el que persones de totes les edats han pogut descobrir i disfrutar d’ell.

El mes d’octubre va arrancar amb El Cuc Musical, el festival de música infantil que ha dut a La Mercé als principals grups en valencià, i que han tingut una gran acollida. Gràcies, moltíssimes gràcies als centenar de famílies que s’apropen tots els divendres d’octubre per ballar i cantar en valencià. I no oblideu, que el dilluns 31, acomiadem el cicle amb Dani Miquel i el seu concert de Por.

I la cultura al carrer no acaba, ni comença per la Fira del Llibre, ni el concerts infantils d’aquest cap de setmana, sinó que a més, tornarà a tindre protagonisme el proper cap de setmana amb Llum Borriana, un nou festival que arriba a Borriana per combinar la música i el patrimoni de la nostra ciutat. Un joc de llums il·luminarà alguns dels edificis més importants de la nostra ciutat, com la Basílica El Salvador, l’entorn de Sant Blai, el refugi del Camí d’Onda o la Torre i Muralla de Sant Pasqual, i els acompanyarà concerts de música en directe que jugaran amb el fons del nostre patrimoni. Un festival que vol mostrar el més present de la nostra història, el patrimoni, conjugat amb la cultura al carrer. Dos objectius en un mateix cap de setmana.

I seguirem, perquè la resposta de la gent ha sigut i és la de seguir treballant per a que la cultura arribe a tot el món. Seguim, seguirem, perquè Borriana és més cultura que mai.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana