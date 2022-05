Estar ben rodejat

Tinc la immensa sort d’estar rodejat de persones meravelloses en tots els àmbits de la meua vida. En els bons moments, però sobretot, en els més difícils estan al meu costat i fan que tot siga més fàcil. Quan em van proposar pujar-me’n al vaixell de la política vaig tindre clar que la clau era formar un bon equip i, en Compromís per Borriol, hi ha gent molt vàlida que, tot i que alguns de nosaltres no teníem experiència en aquesta situació, vam saber suplir amb moltes ganes per treballar per al nostre poble, amb una il·lusió que ha anat creixent dia rere dia.

Els primers 15 mesos van ser molt durs, ja que vam viure en un permanent bloqueig, tanmateix, vam aconseguir la subvenció de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica i de la Diputació de Castelló, per al futur Espai Sociocultural Els Llavadors, que aviat veurà la llum la Fase. La maquinària estava en marxa. Amb el pacte vam trobar l’anhelada estabilitat i només era qüestió d’aprofitar-se de la inèrcia creada des d’un primer moment. Molt prompte complirem tres anys de molta feina feta, projectes a punt de veure la llum i moltes altres qüestions. Sempre en positiu perquè en la vida m’han ensenyat a procurar traure alguna cosa bona de tot i, a pesar d’haver viscut unes últimes setmanes prou dures, com sempre, he aprés moltes lliçons molt valuoses; una és no abaixar mai la guàrdia perquè sempre hi ha gent que voldrà aprofitar qualsevol cosa per a fer mal, i l’altra que tinc la immensa sort d’estar rodejat de persones meravelloses i molt valuoses en tots els àmbits de la meua vida. *Alcalde de Borriol