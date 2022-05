El Xato i Paqui

Habitualment, quan a una alcaldessa o a un alcalde li sona el telèfon de matinada, qui li crida no sol portar bones notícies, sempre solen ser dolentes. I això és el que em va passar la matinada entre el passat dijous i ahir divendres quan em van telefonar per a dir-me que estaven encesos en flama el Xiringuito el Xato i la Geladeria Paqui a la nostra platja Casablanca. No m’ho podia creure. Malauradament, aquesta vegada no era un malson, era la realitat. Una realitat molt dura, trista i amarga.

La primera reacció va ser d’incredulitat. Després indignació quan veus que uns bàrbars ho han fet a propòsit i ja no queda res. I també un sentiment de solidaritat, de recolzament a les famílies que tota la vida han portat aquestos dos emblemàtics negocis a la nostra platja Casablanca. Penses en l’esforç, dedicació i bon fer de tants anys. Penses en com estaran aquestes famílies treballadores del poble d’Almenara, penses en els empleats i empleades, en la gent que acudeix a aquestos dos tradicionals locals de la nostra platja Casablanca... i t’omplis de records. D’aquell esmorzar o sopar al Xato a vora mar, o d’aquells gelats de Paqui on anàvem en família, amistats, de feina... tantes i tantes coses et venen al cap. I només penses en ells. En el moment dur que estan passant... i en com ajudar-los per a que tornen el més prompte possible. Per això, dir que com a Estíbaliz Pérez, i també com a alcaldessa d’Almenara, estaré sempre al costat de les famílies que regenten, tant la Geladeria Paqui com el Xiringuito el Xato, i estaré per al que necessiten.

Dos grans famílies treballadores

I després ve la desolació. Quan vas a la platja. Al lloc i ho veus tot cremat. Que no queda res. I te van informant del que hi ha i ha passat, del que es sap, i penses: per què ha passat? En quin cap entra fer aquesta malesa? Quina classe de persones són capaços de fer aquesta barbaritat? Què està passant? I no entendre res. Com pot ser que per un o varis bàrbars es destrossen els negocis de dos grans famílies treballadores? Quin mal els han fet? Per què perjudiquen a tanta gent? Es fer mal per fer mal?... I seguir no entenent res.

Espere que la investigació oberta done resultat. Confiem en les forces i cossos de seguretat per a esclarir el que ha passat i prendre les decisions que hagen de prendre. Que puguen respondre els presumptes autors davant la Justícia pel que han fet i que siguen sancionats.

I com no, espere, que prompte, molt prompte, puguem tornar a anar al Xato a fer-se eixos esmorzars, dinars i sopars tant bons... acompanyats dels gelats de Paqui a vora mar, que tenen un sabor tan especial. Uns vàndals han volgut llevar-nos dos plaers, dos referents de la nostra platja Casablanca, que ja trobem a faltar. Però no ho aconseguiran.

Jose i Paqui, vos estimem! Molts ànims. Estic segura que tornareu amb més força que mai a la nostra platja Casablanca. Estem amb vosaltres!

Alcaldessa de Almenara