Fer poble amb el nostre patrimoni

Tindre cura del nostre patrimoni i de la nostra història és fer poble. I un dels nostres orgulls són les fonts històriques. Entre esta legislatura i l’anterior hem rehabilitat les fonts de Bessols, de l’Olivereta, de la Mercè, de Julià, de l’Àngel i de Sant Vicent. Actualment un equip de restauradores està treballant en la del Carrer del Mig, que és l’última que quedava per posar en valor.

La vida a la Vall d’Uixó s’ha configurat al voltant de l’aigua i les fonts a més de ser un emblema, també es segueixen utilitzant. Per això un dels eixos de la nostra acció de govern ha sigut potenciar el Camí de l’Aigua. És a dir, l’espai urbà existent per on antigament discorria la séquia major que conduïa l’aigua des de les Coves de Sant Josep fins a Sant Vicent.

L’esforç que hem fet i seguim fent en este àmbit suposa que els vallers i valleres puguen gaudir del seu patrimoni en condicions i també sumar un nou recurs per als turistes que visiten la nostra ciutat, perquè el nostre relat turístic va molt més enllà de les Coves de Sant Josep.

Per això en 2020 ja vam instal·lar senyalització turística al llarg d’este recorregut i també ho vam fer visible amb la peatonalització de la plaça del Centre, deixant al descobert part de l’antic Barranquet.

Este compromís amb el nostre patrimoni històric i cultural continua. El millor exemple és que el dimecres 1 de juny farem un acte públic de presentació del projecte de rehabilitació urbana dels nuclis històrics, que rep el nom de Camí de l’Aigua. La trobada veïnal serà a les 19.00 hores en la plaça Mossen Recaredo Centelles, en ple cor del barri del Roser. Durant l’acte es podrà veure el disseny d’este projecte, conéixer quins carrers millorarà i els importants beneficis que suposarà.

Però les nostres actuacions no acaben ací i este estiu començarà la rehabilitació de la Baixaeta del Retor, a la plaça de l’Àngel, que ha sigut molt reivindicada. I a partir del mes d’octubre, en acabar la temporada alta turística, s’escometrà una nova excavació al Poblat de Sant Josep. En l’última, l’any passat, es van trobar unes arracades i un penjoll d’or i sis monedes de plata datades en el segle III d’abans de la nostra era. Per això volem seguir descobrint com vivien els nostres avantpassats, per a donar-ho a conéixer als vallers i valleres i també a totes les persones que ens visiten.

Començava dient que tindre cura del nostre patrimoni i de la nostra història és fer poble. I hui és més important que mai remarcar-ho, tan sols uns dies després d’una solsida en el sostre de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, en la plaça del Centre. Este edifici era propietat de l’Ajuntament i a principis dels anys 2000 va deixar de ser-ho per a passar a mans privades.

L’aleshores govern del PP el va vendre, com va fer també amb l’antic mercat de l’avinguda Cor de Jesús. Una pèrdua d’un edifici històric que malauradament serà definitiva, perquè després de dos dècades d’abandó es troba en mal estat i ja li hem enviat a la Sareb (el seu propietari) una ordre d’execució perquè, primer, pose puntals, i després, procedisca a la seua demolició per motius de seguretat.

Un dels motius de la recent compra de l’antic edifici de l’Schola Cantorum és que no torne a passar això. Com a poble no podíem permetre’ns tornar a perdre un immoble amb tanta història i valor sentimental per a moltes persones. De fet, ja estem ultimant un projecte per a rehabilitar-lo i així poder ampliar la Casa Consistorial. Ara tenim cura del nostre patrimoni, perquè estem orgullosos d’ell.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó