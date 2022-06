Tots contra el foc!

Sí, ja sabem que la desqualificació, la queixa, la crítica, la negació és el que ven i costa reconèixer l’excel·lència, la feina ben feta, el treball acurat. Sortosament per a tots nosaltres en un àmbit molt sensible i delicat tenim constant mostres d’aquest treball ben fet, de l’excel·lència en acció. Aquesta setmana va ser a Xert i després a Caudiel, però l’any passat a Bejís, Azuébar i molt altres llocs que ni coneixem.

El canvi climàtic està ací, episodis extrems de calor, un llamp, una turmenta seca, el despiste d’algú, l’acció irresponsable d’un altre, les espurnes d’un tren... L’incendi forestal es declara i tota una maquinària es fica en marxa, un gran engranatge comença a funcionar. Ser president de la Diputació i per tant del Consorci Provincial de Bombers et permet ser testimoni directe de la feina ben feta. Un munt de professionals es fiquen en marxa: bombers del Consorci, forestals de la Generalitat, voluntaris, UME, meteoròlegs, unitats helitransportades, Guardia Civil, sanitaris, protecció civil. Els alcaldes o alcaldesses fan arribar les seues preocupacions que són les del seu veïnat i a tots s’atén i es donen explicacions amb calma, amb tranquil·litat, controlant la situació. Un verdader exemple de domini dels temps, de professionalitat i de coneixement de què es fa.

I allí està José María Ángel, el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, sempre al seu lloc, donant suport, deixant que els professionals treballen i prenguen les decisions, informant els mitjans i quan cal, soltant alguna broma que ajude a tirar endavant en moments difícils. El càrrec i la persona mai podrien trobar millor simbiosi. Algun dia es haurà de reconéixer.

Segons els professionals, tres són les claus per a l’encert en l’extinció d’incendis: immediatesa, coordinació i recursos. La rapidesa en la resposta és essencial, per descomptat, però després, que hi haja coordinació entre la gran quantitat de gent que intervé i que la intervenció siga en mitjans suficients, aeris per descomptat, però també terrestres, que baix i parlant de tu a tu a les flames està el personal de terra enfrontant-se al foc. Les condicions meteorològiques tenen també una gran influència i a tot equip de bombers li pot passar, també a nosaltres: un incendi se’n pot anar i resultar una catàstrofe mediambiental, ho estem veient de manera molt freqüent, però és tot un encert que a la nostra província incendis complicats i difícils estan sent controlats en menys de 24 hores. Això no és tan sols sort, és alta qualificació professional i treball ben fet. Chapeau!

Els incendis d’estiu s’apaguen a l’hivern

I això no impedisc que cal continuar treballant. Continue sent veritat que els incendis d’estiu s’apaguen a l’hivern, que en gestió forestal hi ha molt a millorar; netejar el bosc no és un delit, sinó una necessitat. Una hiperprotecció exagerada i indiferenciada desprotegeix el bosc. Les brigades de mitigació Diputació/Generalitat estan fent molt bona feina, la «interface» urbana forestal ha sigut un gran encert, però ara s’ha de dur-la a les pistes i carreteres del nostre interior. Netejar un costat i altre de totes eixes vies donaria llocs de treball, tranquil·litat al veïnat dels nostres pobles i és una magnífica feina de prevenció. Ja fa tems ho estem demanant. Esperem que siga possible. Les nostres pistes netes a un costat i l’altre serien uns magnífics tallafocs. Pareix que la Conselleria vol actuar en aquesta línia. Ho esperem. I parlant de netejar, Renfe, Adif o qui corresponga també haurà de netejar els voltants de les vies de tren. A falta de la investigació pertinent eixa podria ser la causa del darrer incendi de Caudiel. No pot hi haver ni un incendi més per eixa causa. Els alcaldes i alcaldesses del Palància estaven molt molests per eixe motiu. I tenien tota la raó.

President de la Diputació de Castelló