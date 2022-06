La rabosa, el raïm i un govern de totes i tots

No fa molt algú em recordava la rondalla de la rabosa i el raïm, eixa rabosa que veu un bagot de raïm i que al no poder agafar-lo exclama: no està madur! La dreta i l’extrema dreta són com eixa rabosa que, al no poder aconseguir el govern valencià, menyspreen el govern, els avanços i drets que hem aconseguit durant aquests set anys del govern progressista de Ximo Puig.

La dreta i el feixisme són eixes raboses astutes que planifiquen les seues incursions en galliners (eleccions/governs), i que quan detecten que són perseguits (justícia) realitzen tota mena d’ardits (trencar ordinadors, utilitzar estructures del govern per a deslliurar-se dels seus delictes, assenyalar a altres, deixar petjades en altres direccions...) per a no ser capturats. Però mentre eixes astutes raboses es dediquen a entrar en els galliners de qualsevol forma, els governs progressistes i d’esquerres es dediquen a treballar per la ciutadania.

Han sigut set anys d’un govern transparent, treballador, alineat en tot moment amb la societat i construint noves oportunitats per a la nostra terra. Set anys on el nostre president, Ximo Puig, juntament amb la resta del Consell han recuperat drets i no han deixat ni un segon l’economia, per això des que governa Ximo Puig s’han creat 4.000 llocs de treball al dia, i més de dos milions de persones afiliades a la seguretat social.

Un govern de progrés

Cal mirar arrere per a veure tot allò en què hem avançat amb un govern de progrés; recuperar la sanitat universal, eliminar el copagament farmacèutic que va posar la dreta, pagar els medicaments als malalts d’hepatitis C que el PP no pagava, augmentar les ajudes de lloguer, abaixar els impostos a les rendes mitjanes i baixes, ajudes als sectors productius, mesures per a abolir la prostitució, llibres de text gratuïts, augment de professorat, baixada de ràtio en les classes, augmentar les beques universitàries, un aeroport amb avions i activitat i unes polítiques socials que han construït una societat amb més drets, oportunitats, llibertat, dignitat i igualtat.

Mentrestant la dreta continua anhelant el raïm i alhora el menyspreen per no poder aconseguir-lo. Per això, per assegurar que no tornen i continuar sumant drets i benestar social: El PSPV-PSOE és oportunitat i és ací.

Diputada autonòmica i portaveu adjunta del PSPV en Les Corts