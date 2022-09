Un nou curs amb més dotació que mai

Hui milers de xiquets i xiquetes enceten curs escolar i a Compromís sabem que és un moment clau per a totes les famílies per diferents motius. Però no sols eixe moment: sabem que l’educació és clau en les societats democràtiques que volen progressar i per això des que arribarem al govern en 2015, no hem fet més que augmentar les dotacions a eixe respecte.

Concretament pel que fa al cos docent, com explicava la nostra companya, la Consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, hi ha 14.839 professionals més que abans de governar el Botànic. Això significa baixar les ràtios i que ara, comptem amb 1 mestre/a per cada 12 alumnes i 1 professor/a per cada 10 alumnes als instituts. Un augment de dotacions que també s’ha vist reflectit en la reducció de la despesa econòmica que l’escolarització suposa per a les famílies. Així, una enquesta recent publicada per la OCU indicava que les famílies valencianes invertiran en educació 203 € menys que la mitjana estatal. Això és el resultat d’apostar en la democratització de l’educació, conseqüència directa, entre altres qüestions de l’ampliació del bo llibre i la xarxa llibres.

A més a més, les famílies beneficiàries de les beques menjador han augmentat en un 75% en 8 cursos. Pel que fa a l’escolarització de 0-3 anys, val recordar que el departament autonòmic, abans amb Marzà al capdavant i ara amb Raquel Tamarit, no ha deixat de pujar la inversió fins a aconseguir garantir la gratuïtat en la franja 2-3 anys siga quina siga la modalitat educativa que hagen decidit per a la seua xicalla. Això es tradueix a Borriana en noves aules de 2 anys al CEIP Iturbi i al CEIP Penyagolosa que s’han adequat amb fons municipals per valor de 53.625 euros. Dos aules que sumem a les ja existents al CEIP Cardenal Tarancón i el CEIP Roca i Alcaide. Multipliquem per dos l’oferta pública de 2 anys a Borriana per facilitar la incorporació primerenca al sistema educatiu i la conciliació.

També pel que fa a compromisos amb la comunitat educativa, aquest estiu hem complit amb tota la comunitat del CEIP Iturbi per a l’adequació del vial d’accés que des de la remodelació del centre, fa ja 19 anys, portaven reclamant sobretot per seguretat. 426.000 € en total d’aportació municipal que han servit per poder legalitzar la situació del centre i millorar els accessos. Una reivindicació més que justa que acaba amb l’obertura i urbanització dels accessos al centre.

Com veuen encetem un nou curs amb molta feina feta i també molta per fer, però ho fem amb les piles carregades sabent que hi aportem, a tots els nivells, més dotació que mai.

*Regidora de Compromís a l’Ajuntament de Borriana