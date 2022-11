Sobre lideratge

Liderar no és veure les coses des de dalt i donar ordres. Liderar és estar baix, amb ganes que l’equip funcione, escoltant i valorant les aportacions de les persones que estan al teu costat (perquè tu les has posat al teu costat, de vegades a qualsevol preu), intentant aconseguir objectius comuns. I si l’equip funciona, has fet un bon treball. Però, si un equip no funciona, és tot culpa del líder. Perquè un bon líder sap traure el millor del seu equip, sap escoltar i, sobretot en política, sap negociar. Un líder no només mana, un líder coordina.

Aquests darrers dies a Benicàssim s’ha trencat un equip de treball que hi havia. La culpa? Com sempre, hi ha versions, però ni els bons són tan bons ni els roïns tan roïns. El que està clar és que la líder no ha sabut portar l’equip, no ha sabut buscar finalitats en comú.

El benestar de les veïnes i veïns

En un govern local el primer propòsit que s’ha de buscar és el benestar de les veïnes i veïns de la població, no entrar en guerres que només provoquen, com és aquest cas, falta de gestió, falta de pressupostos i, per tant, estancament.

Benicàssim no és una moneda de canvi, no és un bé per a especular. Benicàssim el forma la gent, i la gent mereix un govern que mire endavant amb il·lusió i ganes de treballar, més enllà de sigles i egos. I sí, en política a vegades costa entendre’s, però un equip que s’ha format per a governar deu esforçar-se per a aconseguir-ho, i la persona al seu capdavant deu lluitar perquè això passe, no deixar tot enlaire quan algú et diu allò que no vols escoltar. Així no es fan les coses. Avaluar és millorar. Avaluem.

Portaveu de Compromís per Benicàssim