Baluartes, trincheras y humos

Vecinas, amigas y allegadas junto al Riu Sec y demás comarcas castellonenses: el machismo supremacista tuvo y sigue construyendo baluartes defensivos y ofensivos. Veamos si no. Nos llegan hasta la Plana y el secano noticias sobre niñas, adolescentes o chavalas a quienes les niegan la escuela y la formación, o a quienes les mutilan el clítoris negándoles el derecho a la fertilidad y el legítimo placer, a quienes prostituyen aprovechando su situación social y económica.

La lectura de esas realidades viene a ser para nosotras el pan nuestro de cada día. No nos quedamos frías o indiferentes; nos quedamos indignadas y con una cierta sensación de impotencia ante la agresión. La agresión de un machismo sin bridas, e ideológicamente castrado, donde prevalece el irracionalismo religioso o las veleidades patrioteras e identitarias de determinados energúmenos, y en cualquier geografía de este planeta azul que acortó las lejanías mediante los medios de comunicación. Los baluartes machistas no son inmediatos, bien estén en el Extremo Oriente, en la América profunda o en el mas de les Oronetes. Nosotras, las feministas convencidas de la igualdad, tenemos un sentimiento solidario y cálido hacia nuestras congéneres, y no indiferente y frío como sílice de pedernal. Todas necesitamos de una mente reflexiva y clara. Por eso detestamos los baluartes.

El camino hacia la igualdad

Como detestamos y nos hastían hasta la saciedad, las murallas, trincheras y piedras en el camino hacia la igualdad que hay que saltar y superar en Upsala, en la Patagonia, en Oporto, en Madrid, y en Castelló del Riu Sec. Veamos si no. La trifulca montada en los madriles estos días pasados por la cúpula de Unidas Podemos. Una cúpula que ignora lo que es un gobierno de coalición, como ignora que solo con el código penal no se solucionan las desigualdades de género, las injusticias o las arbitrariedades con que el machismo nos acosa a todas nosotras. Falta de madurez y reflexión de quienes boca tienen, pero hablar no saben. Además del tiberio montado, lo peor es, dado el electoralismo evidente, que quizás les resten votos a candidaturas laboriosas y presentables de Podemos por las Españas. En muy poco o nada saldrán beneficiadas esas candidaturas por estos pagos del País Valenciano.

Errores evidentes

Porque las leyes que se promulgan, en ocasiones con errores evidentes, no solucionan el secular problema de las desigualdades entre nosotras y los varones. Tampoco soluciona nada y es humo, violentar las lenguas y hablas con el mal llamado lenguaje inclusivo. Lo de médicos y médicas, notarios y notarias, no es un lenguaje, sino el espejo de una posición sociopolítica, sin fundamento lingüístico y fuera del sistema gramatical de cualquier lengua. Aquí el Sol que nos alumbra es macho y en árabe hembra. Un sector de la militancia feminista entre nosotras puede favorecer cambios, pero no imponerlos, aun cuando la reivindicación pueda parecer justa.

En fin, que la pelea contra baluartes, murallas, trincheras y humo es secular y larga y continúa, cómo no, a partir del 8 de marzo de 2023. Estamos convencidas: la lucha contra la desigualdad y el machismo necesitan siempre de formación y ejemplo. Empezando por el ámbito familiar, o el ámbito de amigas, vecinas y allegadas.