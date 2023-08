Todo hecho, o todo por hacer

Según se mire. Ya saben ustedes que las cosas se ven de un color u otro dependiendo del cristal del prisma con el que se mire. Y ya saben ustedes que cuando uno no sabe ganar, menos aún sabe perder. Y es que a escasos dos meses desde la celebración de las elecciones municipales, y algo menos desde la conformación del nuevo gobierno municipal en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, lo cierto es que el engranaje de la gestión local está en marcha, a buena velocidad y haciendo frente a estos primeros meses, inmersos de lleno en la temporada estival y afanados en dar los mejores servicios públicos a nuestros vecinos y también a quienes nos visitan estos días.

Esta es nuestra principal preocupación, porque dar lo mejor de cada uno de nosotros es lo que nos ocupa cada día. Por ello, no podemos permitirnos el lujo de mirar qué hacen los demás, o más bien qué no hacen de provecho. A nadie escapa que los comienzos de legislatura siempre son duros y más aún con el verano encima y con una oposición municipal, la del equipo de la rabieta nada constructiva y sí rabiosa por haber perdido el gobierno municipal.

Gestionar el fracaso

Y es que hay que saber encajar los fracasos, como el que se han ganado por falta de consenso, pericia y humildad durante estos últimos cuatro años. Porque en política no todo vale y las burlas y el escarnio público de los rivales políticos dice más de quien lidera los agravios que de la persona agraviada. La muestra de no saber gestionar el fracaso es la antesala de no volver a ganar las elecciones nunca más en Oropesa, porque se condena el presente y se hipoteca el futuro. Sin duda, el no saber estar en la nueva posición que se ocupa en el tablero de ajedrez, hace que se viva aún como si se estuviera gobernando o arrogándose la existencia misma de nuestro pueblo. Y no es así.

Oropesa existía antes de que el equipo de la rabieta, se presentara a las elecciones y mejor aún, seguirá existiendo sin ellos o a pesar de ellos. Es patético verles lagrimear por redes sociales atribuyéndose día sí y día también, todos y cada uno de los movimientos, gestos o pequeños éxitos del nuevo equipo de gobierno que lidero como alcaldesa desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar. Considero que atribuirse el mérito de lo hecho este último mes y medio y lo que está por hacer, que es mucho, es tratar de tontos a nuestros conciudadanos y esto, tarde o temprano, les pasará factura.

Oropesa vive por sí misma: el Orfim, la Trobà, los diversos festivales, las tradiciones, el Festival de Títeres a la Mar, el Pop Luna, la Mostra de Teatro amateur, la Semana de la Moda, la Feria Tecnológica, las actuaciones de dolcainers i tabaleters, las danzas tradiciones, nuestros museos y las noches a la fresca, y mucho más.

Como alcaldesa de Oropesa del Mar, mi objetivo es trabajar por nuestro municipio y que mis vecinos sean cada vez más felices.ay que mejorar la limpieza, la jardinería, la iluminación, construir un auditorio, la residencia de mayores, el centro médico, mejorar nuestras playas…

Sin duda, mucho por hacer.

Alcaldesa de Oropesa