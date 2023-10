Solos y tan contentos

En Vox nos quedamos solos cuando exigimos que el valenciano, que no es catalán, no sea un requisito sino un mérito, y que ese mérito no sea mayor que un doctorado, como ocurre ahora.

Solos cuando decimos que partidos de proetarras, que no han pedido perdón y que llevan en sus listas electorales a criminales terroristas, deben ser ilegalizados. Solos cuando expresamos nuestra estupefacción ante la ley de bienestar animal que otorga derechos a los animales como si fueran personas, mientras que a las personas se les trata como animales. Casi casi va a ser más fácil aplicar la eutanasia a una persona que a un animal. Al tiempo. Solos cuando, frente al consenso progre, decimos que la preocupación por la conservación del medio ambiente nunca puede ser a costa del razonable bienestar de las personas. Solos cuando defendemos que la ley de cambio climático nos empobrece impidiendo la exploración de nuestras fuentes de energía. Solos cuando decimos que España, y cada país de la Unión Europea, debe ser soberano y libre. Y cuando digo solos, es solos. Ningún partido defiende la coherencia de estas ideas. A todas estas leyes ha votado favorablemente el Partido Popular, o en todo caso, no se atreve a cambiarlas. Subvenciones públicas Solos en nuestra defensa de la retirada de las subvenciones públicas a sindicatos, patronales, partidos políticos y medios de comunicación, porque deberían sustentarse en las cuotas de sus afiliados o de la concurrencia competitiva, no en nuestros impuestos. Solos cuando denunciamos algunas imposiciones de los grandes organismos internacionales a los que no hemos elegido democráticamente. Solos contra el adoctrinamiento en las aulas. Y finalmente solos, muy solos, porque Sánchez acaba de decir que, de cara a su investidura, va a iniciar una ronda de contactos con todas las formaciones políticas excepto con Vox. Jajaja... ¡Esto sí que es una gran condecoración para Vox! Lo terrible habría sido que Abascal tuviera que acudir por cortesía a platicar con el mando supremo de todos los enemigos de España y de los españoles. Los héroes suelen ser los que se atreven a levantar banderas frente a la mediocridad de los que se dejan llevar por la corriente. Así que, solos y tan contentos. Concejal de Vox en Castellón