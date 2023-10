Casal per a joves a Castelló

No ens equivoquem a partir de certa edat, la distància entre el que nosaltres fem i valorem com a correcte i allò que pensen els joves s’incrementa. Els que abans «camelàvem» com deia El Fary, ara ens queixem amargament de la brutícia que deixen els botellons. Però clar, una cosa és queixar-se de l’oci de consum desmesurat d’alcohol a certes edats i altra ben diferent crear espais d’oci alternatiu a eixe consumisme, i justament això és el que vam fer Compromís des de la regidoria de Participació en la passada legislatura.

El meu company Francesc Mezquita, amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Cases de la Joventut i la Federació d’Associacions d’Estudiants, vam treballar amb els instituts de la ciutat i vam obrir quatre centres de participació juvenil, ubicats als carrers Benàrab a la zona est, Vicent Altava al nord, Riu Sènia al sud i Joaquim Garcia Girona al Raval Universitari; espais autogestionats pels mateixos usuaris, joves de 12 a 17 anys, que tenien l’objectiu no sols que els joves organitzaren el seu propi oci, sinó esdevenir un espai d’educació en la participació i d’educació en valors en el temps lliure. On els joves es responsabilitzen d’allò que fan.

Oci diferent del consumisme

Centenars d’activitats i milers d’usuaris avalen la necessitat, no sols de mantenir aquests projectes d’espais juvenils de participació, sinó que caldria incrementar-los a dos per districte, tal com plantegem Compromís, per permetre no sols oferir espai per la joventut perquè creen el seu propi oci diferent del consumisme, sinó per equiparar-nos a altres ciutats europees en polítiques de participació, socioeducatives i de joventut.

Això seria el que és lògic, però el govern del Partit Popular va anunciar que pensava retallar i eliminar aquest servei, tancant aquests espais, com si els joves entre 12 i 17 anys tingueren moltes alternatives.

Compromís avui portem al ple una moció per evitar aquest tancament. Una moció ben argumentada, en positiu i donant marge al govern, però amb un objectiu clar: mantenir els quatre centres de participació juvenil de la ciutat. Els i les joves ho mereixen.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló