En defensa del 25N

Este será el primer año en el que celebraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25N con un gobierno de la derecha y la ultraderecha en el Ayuntamiento de Castelló. No esperen sorpresas: para PP y Vox el término "violencia machista" ya no existe, porque lo han borrado del espíritu de esta casa, casa de toda la ciudadanía. Nuestro reto en el pleno de ayer era consensuar una declaración institucional. Qué ilusos, claro, porque ya la señora alcaldesa, Begoña Carrasco, no necesitó a Vox para cargarse el área de feminismo de la institución.

El Ayuntamiento debe garantizar entornos libres de violencia, proteger a las víctimas y hacer de la prevención contra la violencia machista y la desigualdad una política prioritaria. Pero el PP y Vox odian todo lo que suena a la lucha feminista. Son capaces de seguir negando la violencia de género, esa que cada año supone una dura estadística de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y no dudan en pasar cualquier límite. La primera enmienda a la totalidad a nuestra moción pasará a la historia de esta institución por su indecencia: "Pondremos especial atención al sistema de protección de las menores tuteladas para evitar lo que ha sucedido en comunidades gobernadas por la izquierda, donde han sido prostituidas ante la inacción --o a veces incluso la complicidad-- de la Administración". Absoluta barbaridad ¿En serio, señora Carrasco? Nada más leerlo les anunciamos medidas legales y por eso la suavizaron ayer en el pleno. Eso sí, con el señor Sales y Toledo volviendo a asentir con las cabezas cuando les leía esa absoluta barbaridad. Lo han retirado en el papel, pero lo mantienen en su alma. Y siempre con el mismo mantra: desvirtúan la moción del 25N para hablar de la ley del solo sí es sí, que dio respuesta a una reivindicación histórica del movimiento feminista: la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres y los niños. Pero van a fracasar en su estrategia de intoxicación porque, por mucho que intenten eliminar el concepto de violencia de género, el PSOE será fiel al movimiento feminista. Concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló