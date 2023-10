Polítiques ‘de profit’

Patint les picades dels mosquits tigre; amb mànega curta a tocar de Tots Sants i llegint a la portada d’este periòdic sobre la crisi del sector dels abrics per les altes temperatures, i encara n’hi ha gent que nega el canvi climàtic.

El negacionisme no és una cosa minoritària, ni únicament secundada per fanàtics que neguen el que és evident. Lluny del que es podria pensar, aquesta ceguera ambiental està molt més estesa del que sembla. Tant que, de fet, està governant a moltes de les principals institucions: Generalitat, Diputació, Ajuntaments...

I no parle només de Vox, l’abanderat. També parle d’un PP més acomplexat. Però què, amb l’excusa de la governança amb els ultres, cada dia els fa més concessions.

La prova que el PP també està infestat i infectat de negacionisme l’hem tinguda esta mateixa setmana al ple de la Diputació, on els populars governen en solitari. L’equip de Barrachina va esmenar una moció de Compromís, en concret, la demanda de decretar l’emergència climàtica en la província. I no només això, sinó que va rebutjar una proposta de Compromís que suggeria acompanyar una bonificació del preu dels carburants amb mesures que afavoriren l’impuls de vehicles sostenibles.

Malgrat l’escepticisme climàtic dels conservadors i dels ultres, Compromís va donar al ple un pas molt important en matèria climàtica: vam aconseguir que s’aprovara la creació d’una línia específica per a previndre i combatre efectes dels temporals i les DANA als nostres municipis.

Despeses per les pluges

D’aquesta manera, gràcies a Compromís, a partir de l’any que ve els pobles de les nostres comarques tindran recursos no només per fer obres que minimitzen els danys de les DANA, sinó per fer front a les despeses generades per les pluges o tempestes de vent.

Estes xicotetes passes són fites menudetes, però que milloren la vida de la gent dels nostres pobles són les que donen sentit a les propostes i les polítiques de Compromís a la Diputació i a tots els llocs.

Perquè mentre altres només estan a les institucions per discutir sobre banderetes o per parlar de problemes d’altres territoris, nosaltres estem ací només per buscar solucions per als problemes dels nostres pobles.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló