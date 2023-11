Ja està tot enllestit! L'Alcora torna aquest cap de setmana a l’edat mitjana. Retrocedim, concretament, fins a l’any 1233. Us pose en context: Jaume I avança amb les seues tropes per a conquistar València. Darrere d’ells, famílies cristianes es desplacen a les terres recentment conquistades a la recerca de noves oportunitats. No obstant això, en arribar al poblat d’Al-qüra, es troben que l’Arif Sarraí de l’Alcalatén no s’ha rendit encara. Els nous pobladors no tenen més remei que acampar a les portes a l’espera d’una solució...

Si vols saber com continua la història, ja saps, els dies 10, 11 i 12 de novembre, Al-qüra Medieval t’espera. Un dels grans distintius de les jornades medievals alcorines és la gran implicació dels veïns i veïnes. És espectacular. Més de 500 persones, abillades amb vestimentes fidels a l’època, representen el dia a dia del segle XIII, amb els seus diferents gremis: forners, llenyaters, agricultors, sanadors, caçadors... Donen vida al xicotet poblat situat a la plaça Sant Roc que enguany s’ha ampliat fins a la plaça de l’Ajuntament per tal de poder donar cabuda a totes les haimes participants. Amb el temps, les penyes o haimes han anat adquirint cada vegada més protagonisme i és per això que en 2019 es va formar la comissió Nous Pobladors, composta, al seu torn, per subcomissions que reforcen l’organització, amb les regidories de Cultura i Fires Tradicionals al capdavant. Formen un gran equip, sens dubte, i realitzen un gran i meticulós treball perquè totes i tots puguem gaudir d’aquestes fantàstiques jornades, que s’han anat consolidant fins a convertir-se en un important reclam turístic per a l’Alcora, fet que contribueix a dinamitzar l’economia local. Part essencial Les associacions locals també estan molt implicades, de fet són part essencial de la programació: Tiranta Teatre, On! Dance, Alcora Tambor, Colla de Dolçainers i Tabaleters de l’Alcalatén... També participen altres associacions com la Sala de Armas Carranza, de Madrid i els grups de música Mermicolión i Vendaval Folk. Què t’espera a Al-qüra Medieval? D’una banda, les diferents representacions que se succeiran durant el cap de setmana t’acostaran la història: una escaramussa entre un grup de fers almogàvers i els valents defensors musulmans; la rendició de l’Alcalatén per part de l’Arif a l’arribada del cavaller Ximén d’Urrea; l’escarment públic d’un reu, etc. Els carrers del barri antic, un entorn molt adient, s’ompliran de música i dansa celebrant les diferents cultures. Tindrem mercat medieval, degustació de beuratges i menjars, falconeria, ludoteca, actes infantils, dansarines àrabs, esgrima, pas de gremis, concurs de cuina... Enguany, entre altres novetats, s’incorpora un taller infantil de socarrat valencià adaptat. Pots consultar tota la programació en www.alquramedieval.com. Recaptació solidària També vull ressaltar la part solidària d’aquest esdeveniment; la recaptació solidària s’entregarà a l’associació Contra el Càncer de Castelló. Començarem divendres a la vesprada amb una exhibició i vol d’aus rapaces. A més, representants dels nous pobladors cristians seran rebuts per l’arif sarraí de l’Alcalatén, que --amb el seu seguici de consellers, esposes i soldats-- donarà la benvinguda amb una demostració de les seues ballarines i tambors. I fins ací puc llegir, que no vull fer cap spoiler. Resumint, ens espera una apassionant experiència d’immersió històrica per a visitants de totes les edats amb un munt d’activitats que es desenvoluparan durant tot el cap de setmana. Al-qüra Medieval s’ha de viure en primera persona, així que us espere aquest cap de setmana a l’Alcora. Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló