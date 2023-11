España no se rinde

Mañana diremos, una vez más, alto y claro que no estamos de acuerdo con la amnistía que ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio que conservar su sillón.

Categóricamente No a vender a España a cambio de un puñado de votos para prolongarse en el cargo, No a burlar nuestra Constitución, No a hacer pedazos nuestro Estado de Derecho.

Mañana salimos a la calle para decirle a Sánchez y al independentismo que no todo vale, que creemos y defendemos la igualdad entre todas y todos los españoles y la unidad de España. Sin violencia, sin caer en aquello que no queremos que quede impune; no con la fuerza de la agresión, sino con la fuerza de la razón.

Mañana nos reunimos en todas las capitales de provincia de nuestro país para quejarnos por este acuerdo, para decir «¡basta ya!» y «no en mi nombre».

El Partido Socialista ha perdido el norte porque avanza a la deriva descabezado, con un Sánchez capaz de todo a cambio de seguir siendo el presidente que no han votado mayoritariamente las españolas y españoles.

Escondido en un maletero

Es vergonzante para una democracia consolidada como la nuestra que todo un país deba rendirse ante un prófugo de la justicia. Es inaceptable que Puigdemont, que salió de España escondido en un maletero y huyendo de la justicia, tenga ahora en su mano el futuro de toda la nación.

Pedro Sánchez y los suyos han perdido completamente la cabeza, nada les importa más que la investidura, tan poco les importa todo lo que no sea conservar su parcela de poder, que han sido capaces de aceptar todo lo que les ha impuesto en el acuerdo el independentismo. Y lo peor, es que lo han hecho prometiendo una y otra vez, antes de la cita electoral, que jamás harían nada parecido.

Esto no es solo una traición a España, es sobre todo un engaño a quienes confiaron en la opción socialista en las elecciones generales, pensando que esto no podría suceder. Si de verdad se llaman demócratas, que se sometan nuevamente al mandato de las urnas; que consulten a todas y todos los españoles si quieren doblegarse ante las exigencias de los partidos políticos que han querido y quieren romper España.

Con este pacto de la vergüenza no acaba nada; no acaba una negociación; comienza todo, comienza el plan de disolver España, comienza el plan de imponer el desgobierno y la autoridad sin democracia real. Y ante esta situación, España no se rinde.

Alcalde de Peñíscola