Sí es materia del pleno de Castellón

Sí, el pleno de la ciudad de Castellón sí es competente para debatir sobre los acuerdos que ha alcanzado Pedro Sánchez con los independentistas, separatistas y radicales catalanes y vascos, y que le han permitido volver a llegar a la Moncloa. Y sí lo es porque este pacto que aritméticamente es legítimo oculta un objetivo antisistema que pone en riesgo el futuro de nuestra ciudad y la del conjunto del país.

Una pena que no lo hayan entendido igual el PSOE y Compromís, los dos partidos de la oposición. De hecho, los socialistas prefirieron ayer abandonar el pleno extraordinario con tal de no vivir el bochornoso espectáculo de tener que defender el acuerdo que su jefe de filas Pedro Sánchez ha cerrado, a sabiendas de que es malo para los castellonenses. Al menos, los concejales de Compromís sí tuvieron los arrestos de dar las explicaciones que los alinean con el prófugo Puigdemont y toda la órbita de partidos que quieren romper nuestro país cuanto antes.

El pleno celebrado en el Ayuntamiento de Castellón en defensa de la Constitución Española, la igualdad entre españoles, la separación de poderes o en contra de la ley de amnistía sí es materia de debate municipal. El Gobierno que tengo el honor de presidir y este Ayuntamiento siempre va a estar con los valores que inspiran y garantizan la democracia. Y por eso hemos celebrado el pleno, porque si hay un momento para posicionarnos es ahora.

Hace unos días, miles de personas salieron a la calle en nuestra ciudad, en una concentración ciudadana histórica, para gritar a cara descubierta, No en mi nombre y No a la amnistía. Y lo hicieron porque no es normal que un prófugo de la Justicia huido de España en un maletero vuelva en loor de multitudes y decidiendo el destino de este país, atacando a jueces, mermando libertades, negociando privilegios… por aportar los siete votos que a Pedro Sánchez le faltaban para regresar al colchón de la Moncloa.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castellón sí es competente para opinar sobre dichos acuerdos, en primer lugar, porque los ciudadanos nos han elegido para que lo hagamos. Y porque en el salón de plenos reside el derecho más sagrado que tienen los castellonenses, su voluntad de decidir quién dirige esta ciudad con su voto.

Y lo que se ha decidido por Pedro Sánchez con los separatistas afecta a los castellonenses. Y mucho. Los 15.000 millones de euros prometidos para los Cercanías de Cataluña supondrá que los Cercanías entre Valencia y Castellón seguirán estando a la cola en el servicio de calidad que merecemos. Que Pedro Sánchez se comprometa a impulsar inversiones en Cataluña, significa que el corredor mediterráneo a su paso por Castellón seguirá avanzando a paso de tortuga, o que la necesaria ampliación del puerto de Valencia para que nuestro sector azulejero sea competitivo se vaya al de Barcelona, o al de Tarragona, en detrimento del de Castellón.

Menos puestos de trabajo

Que Pedro Sánchez dé la gestión de Hacienda al País Vasco o a Cataluña significa que Castellón va a tener menos dinero, porque dos territorios que son muy ricos van a dejar de aportar dinero al resto del territorio español. Y eso significa poner en riesgo el necesario nuevo Hospital General de Castellón, o los nuevos colegios de la ciudad, o la residencia pública de mayores. La promesa de que las empresas catalanas volverán a Cataluña también significa menos ingresos en Castellón, y también menos puestos de trabajo.

Sí, los castellonenses tienen que saber que el PSOE y Compromís de Castellón votan sí a la amnistía, sí a que Cataluña y el País Vasco se lleven las inversiones, sí a que haya territorios de primera y de segunda.

Y eso se tiene que defender. Desde el Gobierno municipal, también desde el pleno. Los castellonenses tienen que saber que aquí hay un gobierno que los va a defender, que va a reclamar lo que es justo para ellos y que vamos a alzar la voz donde sea necesario, en todas las instancias, para que Castellón esté en el mapa. El voto de nadie tendrá más valor que el de un ciudadano de Castellón.

Alcaldesa de Castellón