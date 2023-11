Es duro, créanme, sanear un Ayuntamiento con 9 millones de deuda, para acto seguido encontrarnos peor que cuando empezamos, 13 millones de euros para realizar una obra obligada.

El PSOE dejó una carga de casi 1.400 euros a cada vecino, una familia de cuatro miembros debía casi un millón de las antiguas pesetas. La herencia recién recibida, mucho peor. Para que los vecinos de Moncofa se hagan una idea es como si en 2024 todo el presupuesto de nuestro pueblo tuviese que ser destinado a pagar este empastre del PSOE. Urbanizar el PAI Belcaire cuesta la friolera de más de 13 millones de euros. Sumando 13 + 9 + 6 (millones cobrados anticipadamente a Facsa) + intereses tenemos 30 millones de empastres socialistas. La cifra que significa la hipoteca del futuro de un pueblo.

Este dinero lo vamos a tener que invertir en urbanizar un PAI que en 2007 quedó abandonado, objeto de saqueo, vandalismo y desidia. Desde 2015 hemos sido capaces de salvar a un paciente moribundo, en la UCI, rehabilitarlo y darle autonomía financiera para poner el dinero público al servicio del pueblo. En 5 años fuimos capaces de dejar la deuda a 0. Un gran esfuerzo de los equipos del PP que he tenido el honor de encabezar y de los eficientes técnicos municipales. Porque sabíamos que esto iba a llegar, aunque no esperábamos estas cifras, y por eso no nos podíamos gastar millones en obras que hipotecaran Moncofa.

Oportunidad de desarrollo

Ahora el reto también es mayúsculo. Un gobierno socialista en Moncofa lo tendría fácil, duplicar el IBI, los vecinos pagarían el doble y se ingresaría el doble, pero nosotros no lo vamos a hacer. Ya estamos trabajando, técnicos y equipo de gobierno, para ejecutar la urbanización y que el coste no sea un lastre para el futuro del Ayuntamiento y no acorralar a los ciudadanos con los impuestos como sucedía en Moncofa en plena crisis, bajo el mandato socialista. Lo vamos a encarar como una oportunidad de desarrollo, inversión, empleo y futuro para quienes vivimos en Moncofa y quienes vendrán. Lo haremos con responsabilidad, en las antípodas de los empastres socialistas que nos han costado 30 millones.

Alcalde de Moncofa y diputado en las Cortes Valencianas