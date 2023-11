El valor de la palabra

Sánchez ha logrado su objetivo, ser presidente de España a toda costa. Una lástima, Alberto Nuñez Feijóo, ganador de las últimas elecciones, tenía más votos y hubiera defendido mejor los intereses generales de España. Los vecinos de Burriana mayoritariamente votaron por la convivencia, el pasado 28 de mayo en las elecciones municipales, y optaron por el respeto a la Constitución y por un gobierno centrado en los verdaderos problemas que tiene nuestra ciudad.

Este nuevo gobierno, formado por todos aquellos que no creen en el proyecto común que es España, es nocivo para el país, para la Comunitat Valenciana y también lo es para Burriana. Un Gobierno que nace de una negociación, la de la amnistía, que dijo que jamás haría. Un Ejecutivo que surge de unos pactos que ponen en riesgo la igualdad de todos los españoles y el respeto a la Constitución. Un proyecto político que cuestiona nuestra transición, y pone en riesgo nuestra unidad nacional, señalando a todos aquellos que defienden lo que ellos mismos defendían hasta hace apenas unos días.

El lunes pudimos conocer los nombramientos de los nuevos ministros. Una vez más se ha visto reflejada la poca presencia de valencianos en el Gobierno. Una muestra del ninguneo a nuestra comunidad autónoma no solo en hechos, como la falta de inversiones, sino también en la falta de personas que provienen de ella.

Algo que no es anecdótico, sino una premonición de lo que nos seguirá pasando a municipios como Oropesa, Benicàssim, Moncofa o Burriana, que vamos a seguir comprobando una legislatura más, como el mar va tragándose nuestras playas ante la inacción de los sucesivos ministerios. Lo mismo le va ocurrir a nuestro sector azulejero, del que dependen miles de familias de Burriana, que ha visto como las ayudas del Gobierno han llegado tarde y mal.an tardado casi un año y además solo llegarán 70 millones, algo que tanto la patronal azulejera Ascer como la asociación de fabricantes de fritas y esmaltes Anffecc consideran insuficientes.

Otra de las asignaturas pendientes que afecta enormemente a Burriana, y que, debido al continuismo en el ministerio, no podemos albergar grandes esperanzas en que algo cambie, es la falta de valentía por proteger en Europa nuestros cultivos. Los cítricos, son un símbolo de nuestra ciudad y un pilar económico de nuestra época más dorada. No son solo el sustento de familias, sino que son parte de nuestra historia. El ninguneo constante al que someten a nuestros agricultores en Bruselas tiene que llegar a su fin. No podemos permitir que sigan llegando cítricos procedentes de países de fuera de la Unión Europea como Egipto y Sudáfrica en unas condiciones muy ventajosas respecto a nuestros productores locales.

El único consuelo que nos queda a los españoles que rechazamos la amnistía, y que sabemos que este nuevo gobierno es nocivo para Burriana, es que uno de sus socios prioritarios, Junts per Catalunya, dijo, que el Gobierno de Sánchez durará tanto como dure su palabra. Si depende del valor de la palabra de Sánchez este gobierno tiene los días contados.

Alcalde de Burriana