"L’estrella de Betlem és un estel en la fosca nit, també encara avui". Així ho va dir Santa Teresa Beneta de la Creu, Edith Stein, jueva d’origen, convertida al cristianisme, filòsofa, monja carmelita descalça, jove màrtir al camp d’extermini d’Auschwitz el 9 d’agost de l’any 1942.

En efecte, «també encara avui» és fosca nit per a molts germans i germanes nostres. Hi ha guerra a Israel i Palestina, a Ucraïna i a molts altres llocs del món, que fa que siguem com en una «tercera guerra mundial a pedaços», com diu el Papa Francesc. En altres llocs creix la xenofòbia i el terrorisme. La fam continua essent gravíssima a molts països del nostre món en ple segle XXI. Pocs es beneficien de l’anomenada globalització en els camps tecnològic, econòmic i financer. Sembla com si una mena de fatalisme ho impregnés tot i s’escolés per tot arreu.

En aquesta situació arriba novament el Nadal i heus ací que com Església no perdem la memòria i tornem a recordar el naixement del Diví Infant, vulnerable i nu. I nu acabarà a la creu el Fill de Déu quan sigui rebutjat en oferir-nos l’amor sense mida de Déu Pare. Mai cap dels nostres fracassos no serà tan dramàtic com el seu. Podem, per tant, afrontar amb esperança els fracassos del nostre món perquè el mateix Salvador va recórrer aquest mateix camí abans que nosaltres. I el va recórrer amb la paradoxal força de defugir de tornar mal per mal. Aquesta és la meravellosa llibertat del Totpoderós que venç la violència amb el bé i ens obre així el camí per a l’inefable do de la vida eterna.

Podem col·laborar humilment amb el Senyor —que confia més en nosaltres que nosaltres mateixos!— en una missió discreta, com a Ell li agrada: amb la seva gràcia, sembrar ja allà on som les llavors de pau. Déu és l’únic que les farà créixer. Perquè ens estima, el Diví Infant ens visita en aquest Nadal per il·luminar-nos com l’estrella de Betlem, sobretot als qui viuen «en la fosca nit, també encara avui».

Bisbe de Tortosa