Hoy quiero dedicar este artículo a una guerrera, una joven peñiscolana que desde niña ha peleado por su pasión por jugar al fútbol.

Anna Álvarez Llopis ha sido una de esas niñas valientes que ha compartido cancha con niños, durante años, para poder jugar a su deporte favorito.

Su historia es como la de tantas otras niñas que han tenido que luchar contra viento y marea, lidiando con el menosprecio de una sociedad que no estaba acostumbrada a escuchar a las niñas alzar su voz para decir «yo también quiero y yo también puedo jugar al fútbol».

Anna ha sido convocada con la selección valenciana, la selección española (sub-17) y ha sido reconocida por la Federación Valenciana de Fútbol por sus méritos deportivos en el césped.

Reconocimientos que, por supuesto, merece; y desde aquí quiero transmitirle que, además de su valía como jugadora, algo importantísimo que hace en el terreno de juego es dar coraje y ejemplo a otras niñas como ella para perseverar en su voluntad de luchar por sus sueños.

La vida deportiva no está exenta de sacrificios, llegar donde Anna está llegando exige de muchas renuncias, de mucha madurez para llevar adelante además los estudios, y de habilidad para conciliar su pasión con su condición de adolescente y todo lo que esta etapa conlleva.

Para todo ello Anna ha contado con lo más importante, más allá de la calidad de sus entrenadores, más allá de la confianza que le da su actual club, el Levante UD; ha contado con el apoyo de su familia de forma incondicional.

En Peñíscola les conocemos bien, Toni, Anna, Iker y Anna; una familia que transmite cariño y unidad, que ha demostrado que juntos pueden conseguir lo que se propongan porque son una piña.

Imagino que es evidente ya a estas alturas de la lectura para vosotros que yo les tengo una estima muy especial, pues el padre de Anna ha sido, por otra parte, compañero mío de juego.

Toni jugó conmigo y yo con él en varios equipos y desde entonces no solo le he respetado como futbolista, sino que le he admirado como persona porque es un grande y junto a su esposa Anna han conseguido sembrar en sus hijos los valores y lo que, en la vida, de verdad importa.

Es el amigo que te dice no únicamente lo que quieres oír; de los que de verdad te aprecian y aconsejan de corazón.

En el ADN de su familia está el fútbol, pero eso no ha sido el abono más importante para el crecimiento de Anna como futbolista; lo más importante ha sido el apoyo y la confianza que su familia le ha brindado desde siempre para creer en sus posibilidades y en ella misma. Anna, por ti y por tantas otras chicas que, como tú, nos habéis demostrado que querer es poder; mi más sincero reconocimiento y agradecimiento, porque con tu corta edad eres ya un referente para los y las más pequeñas en Peñíscola.

Alcalde de Peñíscola